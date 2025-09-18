SPFC: Luiz Gustavo, Lucas e Oscar ainda podem ser titulares em 2025?

Lucas Moura, Luiz Gustavo e Oscar estão em processo de evolução física no São Paulo, mas o clube deve contar com o trio para o time titular ainda em 2025? Arnaldo Ribeiro e Renan Teixeira debateram o tema, na Live do Clube.

Os comentaristas destacaram que enquanto os três — que já foram titulares absolutos — seguem fora do time principal, o técnico Hernán Crespo tem encontrado boas soluções, o que diminui as chances de que os atletas voltem entre os 11 iniciais até o fim da temporada.

Arnaldo: Situação mais difícil é de Luiz Gustavo

Nós estamos já indo pro final de setembro, o ano vai passando, vai passando e quanto mais esses caras ficam semanas fora, mais difícil fica eles entrarem num ritmo mínimo pra reforçar o time numa reta final de temporada. É uma situação complexa. E, sobretudo, para o Luiz Gustavo. Depois de o Marcos Antônio se afirmando, Bobadilha se afirmando, Pablo Maia se recuperando, Alisson se recuperando, Luan se recuperando. Para o Luiz Gustavo acho que ficou bem difícil.

Arnaldo Ribeiro

Renan: Trio poderia mudar patamar do São Paulo

Eu não coloco nenhum dos três, infelizmente, porque eu gosto muito dos três. No futuro próximo, próximo mês, eu não coloco os três em condição de chegar e jogar minimamente pelo São Paulo. [...] Eu não fico criando muita expectativa porque eu tô na confiança dos que estão à disposição, que estão entregando dentro das suas limitações, dentro da proposta, da estrutura que é montada no 'padrão Crespo' de jogar futebol .

Infelizmente, porque os três são jogadores de mudar o patamar, sobretudo o Lucas e o Oscar. De você ter eles em forma, com a qualidade técnica deles, de mudar completamente qualquer pensamento de confronto contra o Palmeiras ali na frente, por exemplo.

Renan Teixeira

