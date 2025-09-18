Seleção sub-20 é convocada para o Mundial com quatro jogadores do Palmeiras
A convocação da seleção brasileira sub-20 para a Copa do Mundo do Chile trouxe destaque especial para o Palmeiras. O clube paulista terá quatro representantes entre os 21 atletas chamados por Ramon Menezes, sendo o mais conhecido deles o atacante Luighi, que já integra o elenco profissional. Junto a ele, aparecem o lateral Gilberto, o meio-campista Coutinho e o atacante Erick Belé, confirmando a força da base alviverde no cenário nacional.
Nenhum outro clube cedeu tantos jogadores quanto o Palmeiras. O Cruzeiro vem logo atrás, com três nomes, seguido por Flamengo e Athletico-PR, ambos com dois. Essa predominância evidencia o momento do time alviverde na formação de atletas, que se consolidou como um dos principais fornecedores da seleção nas categorias de base. Corinthians, Vasco e Internacional também aparecem na lista, cada um com um convocado, enquanto o restante é formado por jovens espalhados por equipes estrangeiras.
Entre os convocados, o nome mais expressivo é o de Deivid Washington. Formado pelo Santos, o atacante foi adquirido pelo Chelsea e vinha atuando por empréstimo até retornar nesta temporada a pedido do técnico Enzo Maresca. Sua presença reforça a expectativa de um papel de protagonista, já que ele é considerado a referência ofensiva da equipe para o torneio no Chile.
A base da lista mantém a espinha dorsal campeã do Sul-Americano no início do ano, torneio que garantiu ao Brasil a classificação para o Mundial. Ramon Menezes ressaltou a importância de dar sequência ao trabalho, valorizando a experiência acumulada: "Estamos levando um bom número de jogadores que estiveram conosco no Sul-Americano. Aprendemos muito e tivemos muita experiência nesse torneio. Confiança gigantesca, orgulho e prazer de representar a seleção", disse o treinador.
O Brasil estreia no dia 28 de setembro contra o México, em Santiago, e depois encara Marrocos e Espanha. A chave é considerada uma das mais fortes da primeira fase, reunindo adversários de tradição no futebol de base. Para Ramon, o desafio se repete: no último Mundial, o Brasil também caiu em um grupo equilibrado, e a preparação agora mira corrigir erros e fortalecer a mentalidade competitiva.
Pentacampeão da categoria, o Brasil não conquista o título desde 2011, quando Oscar foi o grande nome da campanha na Colômbia. "Essa competição é especial para a gente. Estamos trabalhando bastante para conquistar esse objetivo. Vamos jogo a jogo. É uma responsabilidade grande estar vestindo essa camisa", concluiu o treinador.
Confira os convocados para o Mundial Sub-20:
Goleiros:
Felipe Longo - Corinthians
Lucas Furtado - Vitória (POR)
Otávio - Cruzeiro
Defensores:
Gilberto - Palmeiras
Igor Serrote - Al Jazira (EAU)
Leandrinho - Vasco
Léo Derik - Athletico-PR
Bruno Alves - Cruzeiro
Iago - Flamengo
João Souza - Flamengo
Meio-campistas
Coutinho - Palmeiras
João Cruz - Athletico-PR
Murilo - Cruzeiro
Rayan Lucas - Sporting (POR)
Rhuan Gabriel - Cruzeiro
Atacantes:
Deivid Washington - Chelsea (ING)
Erick Belé - Palmeiras
Gustavo Prado - Internacional
Luighi - Palmeiras
Pedrinho - Zenit (RUS)
Wesley - Al Nassr (SAU)