São Paulo será amassado se não agredir a LDU, alerta Casagrande

O São Paulo precisa agredir a LDU para evitar ser dominado na altitude de Quito, hoje (18), às 19h (de Brasília), avalia Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo o colunista, o time de Crespo tem que ser precavido, mas não pode ficar só na defensiva. Na altitude de 2.850 metros, a LDU nunca perdeu para o São Paulo.

Principalmente no futebol atual, que tem muita intensidade de jogo, se você não agredir, você vai ser amassado. Então, a postura que eu acho que o São Paulo tem que ter é de precaução mesmo, fazer o jogo ficar mais lento, cadenciar mais o jogo para quebrar a velocidade que a LDU gosta de colocar quando joga em casa, mas agredir. Se você não colocar medo no adversário, os caras vão para cima e ficam amassando lá até fazer gol. E, de repente, faz um, consegue fazer dois, três. Então, precisa colocar medo no adversário, precisa agredir. Casagrande

Casagrande destaca que a LDU é forte fisicamente e costuma impor ritmo alto como mandante, o que torna o duelo especialmente perigoso para o São Paulo.

É um jogo arriscado. A LDU é uma equipe traiçoeira e que, como a maioria das equipes do Equador, coloca muita velocidade, muita intensidade quando joga em casa, muita jogada pelos lados em velocidade, muita força física, então é um jogo de risco mesmo. Casagrande

