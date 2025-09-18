Savarino comanda ações ofensivas do Botafogo em empate amargo

Jefferson Savarino foi um dos destaques do Botafogo no empate por 3 a 3 contra o Mirassol em confronto atrasado pelo Brasileirão 2025. No estádio Nilton Santos, o atacante venezuelano mostrou intensidade e poder de decisão, contribuindo diretamente para que o time se mantivesse competitivo em um jogo de muitas alternâncias.

Savarino: líder ofensivo

Segundo dados do SofaScore, Savarino marcou um gol e foi o grande articulador ofensivo da equipe, distribuindo três passes decisivos e criando duas grandes chances, números que o colocaram como o principal responsável pela construção das jogadas de perigo do Botafogo.

Além disso, demonstrou precisão nas bolas longas, acertando os quatro lançamentos que tentou, o que ajudou a acelerar o jogo e quebrar as linhas defensivas do adversário. Sua presença ofensiva foi constante, com cinco finalizações ao longo da partida, com ousadia e insistência em buscar o gol. Também se destacou pela eficiência nos duelos, vencendo os dois confrontos que disputou, o que revela comprometimento em todas as fases do jogo.

A atuação de Savarino reforça seu papel como peça-chave do elenco alvinegro, combinando repertório ofensivo com eficiência técnica. Mesmo sem a vitória, o desempenho individual do venezuelano deixou claro que ele segue sendo um dos jogadores mais importantes do Botafogo.

Números de Savarino