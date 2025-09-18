Topo

São Paulo terá Rigoni no ataque e Ferreira no banco contra a LDU; veja time

Hernán Crespo, técnico do São Paulo, durante jogo contra o Atlético Nacional - Ettore Chiereguini/AGIF
do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

18/09/2025 18h00

O São Paulo está escalado para o primeiro ato das quartas de final da Copa Libertadores, diante da LDU, no Equador.

Escalações

O Tricolor vem a campo como o UOL havia previsto, com: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Enzo Díaz; Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio; Luciano e Rigoni.

A surpresa fica para Emiliano Rigoni fazendo dupla de ataque com Luciano. No meio de campo, o técnico Hernán Crespo optou por um trio mais defensivo, com Damián Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia.

Já a LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, tem: Gonzalo Valle; Gian Menendéz, Ricardo Adé e Leonel Quiñonez; José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo e Gabriel Villamil e Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina.

Decisão

A bola rola às 19h (de Brasília) em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, no mesmo horário, no Morumbis. A transmissão é do Paramount+.

