São Paulo terá Rigoni no ataque e Ferreira no banco contra a LDU; veja time
O São Paulo está escalado para o primeiro ato das quartas de final da Copa Libertadores, diante da LDU, no Equador.
Escalações
O Tricolor vem a campo como o UOL havia previsto, com: Rafael; Cédric Soares, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Enzo Díaz; Bobadilla, Pablo Maia e Marcos Antônio; Luciano e Rigoni.
A surpresa fica para Emiliano Rigoni fazendo dupla de ataque com Luciano. No meio de campo, o técnico Hernán Crespo optou por um trio mais defensivo, com Damián Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia.
Já a LDU, comandada pelo brasileiro Tiago Nunes, tem: Gonzalo Valle; Gian Menendéz, Ricardo Adé e Leonel Quiñonez; José Quintero, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo e Gabriel Villamil e Bryan Ramírez; Lisandro Alzugaray e Jeison Medina.
Decisão
A bola rola às 19h (de Brasília) em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O jogo de volta acontece na próxima quinta-feira, no mesmo horário, no Morumbis. A transmissão é do Paramount+.