São Paulo perde maior invencibilidade de sua história na Libertadores

Caiu a maior invencibilidade da história do São Paulo na Libertadores. Nesta quinta-feira, o Tricolor foi derrotado por 2 a 0 pela LDU, em Quito, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, e se complicou na disputa por uma vaga na semifinal.

O São Paulo entrou em campo no estádio Rodrigo Paz Delgado, a mais de 2800m de altitude, com uma série invicta de 17 jogos na Libertadores, sendo nove vitórias e oito empates.

A última vez que o Tricolor havia sido derrotado pelo torneio continental havia sido em abril de 2024, quando perdeu para o Talleres, em Córdoba, na Argentina. Thiago Carpini era o treinador da equipe na ocasião.

Essa foi apenas a segunda vez que o São Paulo foi derrotado por dois gols de diferença sob o comando de Hernán Crespo. A única outra oportunidade em que o Tricolor sofreu dois gols foi justamente na estreia do técnico argentino à frente da equipe, contra o Flamengo, no Maracanã.

Essa, aliás, foi a quarta derrota do treinador argentino no comando do São Paulo em 16 partidas. O aproveitamento de Hernán Crespo à frente do Tricolor é de 58,3% até aqui.

Agora o São Paulo terá de reverter o placar adverso na próxima quinta-feira, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores, às 19h (de Brasília), no Morumbis. O Tricolor precisará vencer a LDU por três gols de diferença para avançar à semifinal do torneio no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença para que se classifiquem.