São Paulo perde da LDU em Quito e se complica nas quartas de final da Libertadores
O São Paulo foi derrotado pela LDU nesta quinta-feira, por 2 a 0, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Bryan Ramírez e Estrada marcaram os gols da partida.
O resultado acabou com uma invencibilidade de 17 jogos do São Paulo na Libertadores, um recorde em sua história. A última vez que o Tricolor havia perdido um jogo havia sido no dia 4 de abril de 2024, quando foi derrotado pelo Talleres, na Argentina.
O jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores entre São Paulo e LDU acontece na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis. Antes disso, o Tricolor entra em campo no próximo domingo, contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.
O vencedor do duelo entre São Paulo e LDU enfrentará quem avançar de Palmeiras x River Plate. No primeiro jogo, o Verdão venceu o rival argentino por 2 a 1 em pleno Monumental de Núñez, em Buenos Aires, na Argentina, e decidirá a vaga no Allianz Parque na próxima quarta-feira.
Situação do confronto
Com a derrota fora de casa, por 2 a 0, o São Paulo precisa vencer a LDU por três gols de diferença na partida de volta, no Morumbis, para avançar à semifinal. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Um empate ou uma derrota por um gol de diferença dos equatorianos basta para que se classifiquem.
Resumo do jogo
LDU 2 X 0 SÃO PAULO
Competição: Copa Libertadores
Local: estádio Rodrigo Paz Delgado (Casa Blanca), em Quito (Equador)
Data: 18 de setembro de 2025 (quinta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)
Cartões Amarelos: Arboleda (São Paulo); Tiago Nune, Quiñonez, Villamil (LDU)
Cartões vermelhos: nenhum
Arbitragem
- Árbitro:Yael Falcon (ARG)
- Assistentes: Facundo Rodríguez (ARG) e Jasoé Savorani (ARG)
- VAR: Jorge Baliño (ARG)
Gols
LDU
Bryan Ramírez, aos 15 do 1ºT , Estrada, aos 34 do 2ºT
?? LDU
Gonzalo Valle; Ricarod Adé, Gian Allala e Quiñonez; Carlos Gruezo, Connejo (Minda), Quintero (Cuero) e Villamil; Ramírez, Alzugray (Pastrán) e Jeison Medina (Cabeza) (Estrada).
Técnico: Tiago Nunes.
???SÃO PAULO
Rafael; Ferraresi, Arboleda e Alan Franco; Cédric Soares (Mailton), Pablo Maia, Bobadilla (Rodriguinho), Marcos Antônio e Enzo Díaz; Rigoni (Ferreira) e Luciano.
Técnico: Hernán Crespo.
O jogo
O São Paulo começou melhor e controlou o jogo, chegando a ter mais de 60% de posse de bola. Porém, justamente no momento em que era superior, a LDU abriu o placar. Aos 15 minutos, Allala fez lindo lançamento para Bryan Ramírez, que escapou da marcação de Cédric Soares e, cara a cara com Rafael, bateu sem deixar a bola cair no chão, vendo-a beijar a trave antes de morrer no fundo das redes.
A partir de então o São Paulo sofreu para achar espaços na defesa da LDU. Sem profundidade, a equipe comandada por Hernán Crespo não conseguia fazer a transição da defesa para o ataque, trocando passes horizontais, sem romper as linhas de marcação adversárias.
A melhor chance do Tricolor no primeiro tempo aconteceu pouco antes do intervalo, mais precisamente aos 44 minutos, quando Enzo Díaz chegou na linha de funde cruzou para Luciano, que finalizou de voleio, mandando à esquerda do goleiro Gonzalo Valle.
São Paulo melhora no 2ºT
O São Paulo voltou para o segundo tempo ligado. Logo nos primeiros minutos, Luciano teve duas boas oportunidades para empatar o jogo. Na primeira, ele driblou o goleiro, mas bateu em cima do defensor da LDU. De qualquer forma, o lance foi anulado por impedimento. Depois, o camisa 10 recebeu dentro da área e bateu no cantinho, obrigando Gonzalo Valle a fazer boa defesa.
Aos 30 minutos foi a vez de Ferreirinha receber pela esquerda, partir para cima da marcação, levando para o meio e batendo de dentro da área, mas o zagueiro da LDU conseguiu desviar o arremate no momento certo, evitando o gol de empate do São Paulo.
Tricolor é castigado no fim
Novamente quando era amplamente superior no jogo, o São Paulo acabou sofrendo um gol. Pablo Maia perdeu a bola no campo de defesa, Estrada ficou com a bola dentro da área e bateu sem chances para o goleiro Rafael, ampliando a o placar para a LDU e garantindo uma vantagem confortável para o jogo de volta, no Morumbis, na próxima quinta-feira.