São Paulo deve ter Rigoni e Maia titulares contra a LDU; veja provável time

Hernán Crespo deve escalar Rigoni e Pablo Maia como titulares para o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra a LDU.

Três volantes

A opção de Crespo em Quito deve ser em um meio de campo 'recheado' por três volantes: Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia. Rodriguinho vinha atuando bem e ganhando minutagem no recorte recente, mas deve ficar no banco.

Na frente, o argentino ganhou o reforço de Ferreirinha, que havia sido desfalque na vitória sobre o Botafogo, no domingo, por conta de um incômodo no adutor da coxa esquerda. Já recuperado, foi relacionado, mas ainda não deve estar entre os 11 iniciais. A alternativa deve ser Rigoni.

Além de Ferreira, Enzo Díaz (entorse no tornozelo esquerdo) e Wendell (adutor da coxa esquerda) foram avaliados durante a semana e têm sinal verde para ir a campo. Wendell deve servir como opção no banco de reservas, enquanto Díaz vai para o jogo.

Na zaga, Rafael Tolói estreou bem, mas ainda não ganhou vaga como titular. Crespo deve ir a campo com seu trio usual, formado por Ferraresi, Arboleda e Alan Franco.

Provável escalação do São Paulo

O UOL apurou que o Tricolor deve ir a campo na seguinte configuração em Quito: Rafael; Cédric, Arboleda, Alan Franco, Ferraresi e Enzo Díaz; Bobadilla, Marcos Antônio e Pablo Maia; Luciano e Rigoni.

A bola rola no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, no Equador, às 19h (de Brasília). O jogo de volta acontece na próxima semana, no Morumbis, em São Paulo.