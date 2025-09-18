São Paulo defende maior série invicta de sua história na Libertadores; veja números

O São Paulo entra em campo nesta quinta-feira, às 19h (de Brasília), contra a LDU, no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores, com a missão de ampliar a maior série invicta de sua história no torneio continental.

O São Paulo está invicto há 17 jogos na Libertadores. O Tricolor não perde desde o dia 4 de abril de 2024, quando foi derrotado pelo Talleres, na Argentina, por 2 a 1. De lá para cá foram nove vitórias e oito empates.

Essa sequência superou a série invicta do São Paulo na Libertadores de 1974, quando o time foi vice-campeão do torneio. Naquela temporada, o Tricolor emplacou 11 jogos sem derrota.

A tarefa de manter sua invencibilidade na Libertadores, entretanto, não será nada fácil. Nesta quinta-feira, o São Paulo entrará em campo em um estádio onde jamais venceu. Em três oportunidades foram três derrotas.

Atuando a mais de 2800m acima do nível do mar, a equipe comandada por Hernán Crespo terá não só a LDU como adversária, mas também a altitude. Resta saber se os são-paulinos, enfim, quebrarão essa sina de se darem mal contra o adversário equatoriano em Quito.

Dono da segunda melhor campanha geral da primeira fase, atrás somente do Palmeiras, o São Paulo vai em busca do tetracampeonato continental, se isolando, assim, como o maior campeão da Libertadores entre as equipes brasileiras. Atualmente, o Tricolor divide esse posto com o próprio Verdão, Santos, Flamengo e Grêmio, todos com três títulos.