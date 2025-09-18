Lino critica resultado de Fla x Estudiantes: 'Condicionado pela arbitragem'

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1 no Maracanã, pela ida das quartas da Libertadores. Apesar da vitória, o atacante Samuel Lino acredita que o gol sofrido pelo rubro-negro foi "condicionado pela arbitragem".

O que aconteceu

O camisa 16 do Rubro-negro disse que a equipe saiu de casa "prejudicada" com a atuação do árbitro da partida. O clube carioca vencia o jogo por 2 a 0 até os acréscimos, mas Carrillo diminuiu já aos 46 minutos do segundo tempo.

Acho que o resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Acho que os erros que foram cometidos hoje prejudicam a gente imensamente. Conseguiram um gol na nossa casa, mas que vai muito na consequência do que a arbitragem fez no jogo: expulsão sem sentido, faltas revertidas, amarelos que não são amarelos e para o time do Estudiantes nada. Esse que é o incrível. Então, a gente vai sair daqui muito prejudicado. Samuel Lino, à ESPN

O lateral-direito Varela, autor do segundo gol do Flamengo, também falou sobre a arbitragem, mas exaltou o elenco e citou chances desperdiçadas de golear os argentinos.

Primeiro, parabenizar o nosso time, foi um grande jogo. No primeiro tempo, tivemos a chance de ampliar o marcador, mas não conseguimos. No segundo tempo, eles recuaram um pouco, acho que começaram com a linha de cinco. Aí se dificultou um pouco, mas o árbitro acho que tem um pouco a ver no último gol, porque o jogo estava controlado, ele deu muitos cartões amarelos para a gente e nada para eles. Mas é isso, Libertadores às vezes acontece isso. Varela, à ESPN

Já o atacante Pedro deixou de lado o gol sofrido e reforçou necessidade de seguir em frente para buscar vitória na casa do adversário: "Claro que a gente não queria levar gol dentro de casa, fizemos um grande jogo nos 90 minutos, mas não tem que reclamar, não tem que abaixar a cabeça, pelo contrário, foi uma vitória importante, agora é ir lá para a Argentina também buscar a vitória, e conseguir essa classificação, que é o que a gente quer", disse à ESPN.

O Flamengo volta a campo pela partida de volta contra o Estudiantes na próxima semana, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata.