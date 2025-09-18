Sampaoli valoriza empate do Atlético-MG fora de casa: "O time mostrou personalidade"

Topo

18/09/2025 08h50

O Atlético-MG viajou até a Bolívia, enfrentou a altitude e saiu de campo com o empate em 2 a 2, contra o Bolívar, na última quarta-feira, pelo jogo de ida das quartas de final da Sul-Americana. O técnico Jorge Sampaoli valorizou o resultado.

"Há um condicionamento físico que nos dificultou no segundo tempo. Tivemos que fazer mudanças obrigatórias. É muito difícil jogar aqui com um time que está acostumado e que tem muitos ataques. Mas nós conseguimos um bom resultado aqui e esperamos a volta. Jogamos contra um rival que joga muito bem aqui, conhece bem o tempo de bola", disse o comandante, em coletiva após o jogo.

O Galo fez um bom primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. No entanto, a equipe caiu de produção e cedeu o empate na etapa final. Apesar disso, Sampaoli viu uma melhora do time mineiro, o qual exaltou o desempenho.


"Hoje o time mostrou personalidade e uma postura estrutural diferente. Creio que houve uma melhora, que valorizamos. A partida de volta será tão difícil como esta, mas será mais equilibrada na parte física, e a parte futebolística esperamos que seja favorável a nós. A parte tática, veremos como organizamos o jogo, que vai ser diferente, contra um rival que joga bem como visitante", afirmou.

"Estamos começando um trabalho. Hoje valorizo muito a organização e o respeito por um plano de um jogo muito complicado, normalmente para qualquer equipe visitante. A personalidade que tiveram para jogá-lo me pareceu relevante, importante e é o que dou mais valor", disse.

O segundo duelo entre Atlético-MG e Bolívar está marcado para a próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), na Arena MRV. Antes, o Galo tem pela frente o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro.

"Não tem nada definido. Nós devemos ter cautela, sabendo que o rival também tem bons jogos fora de casa. Será uma partida decisiva, equilibrada, em que teremos que estar muito bem para aproveitar nossos ataques", comentou.

Próximos jogos do Atlético-MG

  • Atlético-MG x Bolívar (jogo de volta das quartas de final da Sul-Americana)

  • Data e horário: 24/09 (quarta-feira), às 19h (de Brasília)

  • Local: Arena MRV, em Belo Horizonte

  • Botafogo x Atlético-MG (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

  • Data e horário: 20/09 (quarta-feira), às 18h30 (de Brasília)

  • Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro

