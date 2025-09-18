Topo

Saiba mais sobre Diógenes, goleiro que pode ser o titular do Santos contra o São Paulo

18/09/2025 06h00

O Santos possui uma grande dúvida para o clássico contra o São Paulo, no domingo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. Com o choque de cabeça sofrido diante do Atlético-MG, o goleiro Gabriel Brazão está no protocolo de concussão da CBF e, assim, tem presença incerta para o duelo.

Caso Brazão de fato não consiga jogar, o Santos terá como titular o jovem Diógenes, que fez sua segunda partida como profissional justamente ao substituir o camisa 77 contra o Galo.

Assim, a Gazeta Esportiva relembrou por onde passou Diógenes até estrear entre os profissionais do Santos, em 2024. Veja abaixo:

Fotos: Raul Baretta / Santos FC.

Rodagem na base

Diógenes iniciou nas categorias de base do Taboão da Serra, em São Paulo, e passou por Internacional e Avaí antes de chegar ao Santos em 2020 para reforçar a categoria sub-20. No Peixe, o goleiro jogou os Campeonatos Paulista e Brasileiro da categoria.

Apenas em 2021, Diógenes foi promovido ao time principal. Um ano depois, foi titular do Peixe na campanha que terminou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Até 2024, Diógenes chegou a ficar, no máximo, no banco de reservas, mas nunca entrou em campo. O cenário mudou durante a Série B do ano passado quando, com Brazão suspenso, e João Paulo lesionado, o jovem foi titular diante do Ituano, em outubro.

Nesta temporada, João Paulo se recuperou e permaneceu como segunda opção até ser emprestado ao Bahia. Automaticamente, Diógenes herdou o posto. Em agosto do ano passado, o goleiro teve o contrato, que encerraria em 2024, renovado até o fim de 2026.

Raul Baretta / Santos FC

