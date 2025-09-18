Topo

Ronaldo vê SAF como saída para o Corinthians, mas recua sobre investimento

Ronaldo Fenômeno durante inauguração da Casa Rede Ronaldo, em São Paulo - Renan Liskai/UOL
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 05h30

Ronaldo Fenômeno recuou no discurso sobre a possibilidade de se tornar um investidor caso o Corinthians vire SAF algum dia.

'Vontade zero'

O ex-jogador afirmou que não tem interesse em investir no futebol neste momento. Mesmo sem se colocar como um investidor em uma eventual SAF do Corinthians atualmente, Ronaldo afirmou que vê a criação do modelo como "o melhor caminho" para o clube.

Não é que mudei de ideia. O torcedor e o associado do Corinthians têm de entender que o melhor caminho para o clube é a criação de uma SAF, é profissionalizar o futebol. Essa é a mensagem principal quando eu digo que seria um comprador em potencial. Hoje, a minha vontade é zero em estar dentro do futebol, em investir o meu dinheiro em alguma aventura dentro do futebol.

Logicamente, eu vou estar sempre acompanhando o Corinthians com o maior amor. E eu torço muito para que o Corinthians reencontre o lugar de sucesso e aonde tem que estar, sempre disputando títulos.
Ronaldo

A declaração vem cerca de três meses após Ronaldo afirmar que compraria a SAF caso o Corinthians mudasse o modelo de gestão.

Se o Corinthians decidir virar SAF, eu arrumo o dinheiro e embarco. E não vai ser uma surpresa, porque acredito muito enquanto clube, massa social, potencial. Se organizar, o Corinthians é uma máquina.
Ronaldo, ao podcast Denilsonshow, em junho

Ronaldo, hoje, não atua como investidor de nenhum clube. Antes, ele comandou a SAF do Cruzeiro e era acionista no Real Valladolid. Enquanto colheu bons frutos no clube brasileiro, o ex-jogador deixou o clube espanhol sem deixar muitas saudades, inclusive contando com protestos da torcida.

