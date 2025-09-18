Ronaldo imagina Neymar como peça importante para Copa e aposta em Ancelotti

Ídolo histórico da Seleção Brasileira, Ronaldo Fenômeno falou nesta quarta-feira (17), durante a inauguração da Casa Rede Ronaldo, em São Paulo, sobre suas expectativas para a Copa do Mundo de 2026. O ex-atacante ressaltou a importância do torneio como "válvula de escape" para o povo brasileiro e colocou Carlo Ancelotti como peça-chave na busca pelo hexacampeonato.

"A expectativa de tratar da Seleção sempre é muito grande, principalmente para o nosso povo, onde a gente enfrenta problemas diariamente. O futebol sempre foi uma válvula de escape e a Copa do Mundo gera essa expectativa pelo sucesso que tivemos no passado. Logicamente a gente vai torcer muito para a Seleção e para que o Ancelotti consiga, com toda a sua experiência, trazer o Hexa", disse Ronaldo.

Questionado sobre a dependência da equipe em relação a Neymar, o Fenômeno foi direto: acredita que o Brasil pode vencer com qualquer elenco, mas vê o camisa 10 como peça fundamental se estiver em boas condições.

"Acho que o Brasil pode conseguir qualquer coisa com os jogadores que tiver à disposição. Mas acredito que o Neymar possa ser uma peça muito importante para a Copa do Mundo e vou torcer para ele estar 100% na hora certa. Converso com ele de vez em quando, e percebo que tem muita vontade de estar na Copa e poder ajudar a Seleção", destacou.

As declarações vêm em meio a um cenário de atenção especial ao atacante do Santos. No fim de agosto, Neymar ficou fora da convocação da Seleção, algo atribuído por Carlo Ancelotti a "opção técnica", apesar das dúvidas sobre seu condicionamento. No início deste mês, o Brasil encerrou as Eliminatórias com a pior campanha de sua história, e a presença de Neymar 100% é vista como prioridade pela comissão técnica. A CBF, inclusive, tem recebido relatórios médicos constantes do Santos sobre a evolução física do jogador.

Sobre Ancelotti, Ronaldo elogiou a chegada do treinador italiano ao comando da Seleção. "Ele é um cara maravilhoso, de grupo, que vai sempre harmonizar e motivar. Sem contar que, taticamente, é brilhante, um vencedor. Acho que Ancelotti e a Seleção têm tudo para dar certo", afirmou.

Por fim, o Fenômeno aconselhou Neymar a manter o foco na recuperação física e minimizar as críticas.

"Ele veio de uma lesão grave, é natural essa readaptação. Acho um pouco exagerado o que ele recebe, mas faz parte pela expectativa que sempre há em cima dele. O Neymar sabe o que precisa ser feito para chegar 100% na Copa", completou.