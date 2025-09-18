Topo

Esporte

Ronaldo cita coragem de Samir na CBF: 'Muito do que faz era minha ideia'

Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

18/09/2025 12h00

Ronaldo elogiou o início de gestão do presidente Samir Xaud na CBF.

Início agrada

Ronaldo citou a coragem de Samir nos primeiros meses de gestão. O atual mandatário assumiu o cargo em maio deste ano e, entre os principais projetos já tocados, priorizou a mudança no calendário, reduzindo os estaduais.

Muito do que ele está fazendo era a minha ideia quando me pré-candidatei a presidente. Estou contente que ele está tendo a coragem de fazer as mudanças necessárias. Tem muita coisa a ser feita ainda pelo futebol brasileiro. Vamos estar apoiando ele para que tenha a coragem de fazer as mudanças para o futebol brasileiro evoluir.
Ronaldo

Ronaldo foi pré-candidato à presidência da CBF, mas retirou a candidatura. Àquela época, ele concorreria com Ednaldo Rodrigues — depois retirado do cargo —, mas não teve o apoio mínimo de federações e clubes.

Samir Xaud assumiu após Ednaldo ser retirado do cargo e deixou as "portas abertas" para Ronaldo. A dupla se encontrou em Nova York, durante a realização do Mundial de Clubes e conversou.

E a seleção?

Ronaldo vê a seleção em boas mãos sob o comando de Carlo Ancelotti. O ex-atacante, no entanto, ressaltou que o trabalho ainda está no começo — foram apenas quatro jogos.

É um trabalho que está apenas começando. Desejo toda a sorte do mundo ao Ancelotti, é um cara que eu adoro, grande amigo. Viveu muito no futebol e tenho certeza que vai contribuir muito para a seleção.
Ronaldo

O Fenômeno também analisou a situação de Neymar. Para ele, ainda haverá uma oscilação do astro do Santos por causa da grave lesão sofrida há quase dois anos.

Depois dessa lesão grave que ele teve, desse tempo longo afastado do futebol, ele vai pegando o ritmo. Ele vai oscilar bastante neste período, mas ainda falta um ano para a Copa e espero que tenha um ritmo muito melhor e que esteja 100% para ajudar a seleção.
Ronaldo

