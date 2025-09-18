Ronaldo cita coragem de Samir na CBF: 'Muito do que faz era minha ideia'

Ronaldo elogiou o início de gestão do presidente Samir Xaud na CBF.

Início agrada

Ronaldo citou a coragem de Samir nos primeiros meses de gestão. O atual mandatário assumiu o cargo em maio deste ano e, entre os principais projetos já tocados, priorizou a mudança no calendário, reduzindo os estaduais.

Muito do que ele está fazendo era a minha ideia quando me pré-candidatei a presidente. Estou contente que ele está tendo a coragem de fazer as mudanças necessárias. Tem muita coisa a ser feita ainda pelo futebol brasileiro. Vamos estar apoiando ele para que tenha a coragem de fazer as mudanças para o futebol brasileiro evoluir.

Ronaldo

Ronaldo foi pré-candidato à presidência da CBF, mas retirou a candidatura. Àquela época, ele concorreria com Ednaldo Rodrigues — depois retirado do cargo —, mas não teve o apoio mínimo de federações e clubes.

Samir Xaud assumiu após Ednaldo ser retirado do cargo e deixou as "portas abertas" para Ronaldo. A dupla se encontrou em Nova York, durante a realização do Mundial de Clubes e conversou.

E a seleção?

Ronaldo vê a seleção em boas mãos sob o comando de Carlo Ancelotti. O ex-atacante, no entanto, ressaltou que o trabalho ainda está no começo — foram apenas quatro jogos.

É um trabalho que está apenas começando. Desejo toda a sorte do mundo ao Ancelotti, é um cara que eu adoro, grande amigo. Viveu muito no futebol e tenho certeza que vai contribuir muito para a seleção.

Ronaldo

O Fenômeno também analisou a situação de Neymar. Para ele, ainda haverá uma oscilação do astro do Santos por causa da grave lesão sofrida há quase dois anos.