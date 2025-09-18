Topo

Ronaldo avalia SAF como melhor caminho para o Corinthians, mas volta atrás em participação

18/09/2025

Afastado do investimento em clubes de futebol desde que deixou o Cruzeiro, Ronaldo Fenômeno ainda é uma peça influente no cenário brasileiro. Nesta quarta-feira, durante lançamento da "Casa Rede Ronaldo", em São Paulo, o empresário e ex-jogador afirmou que a SAF seria o melhor caminho para o Corinthians sanar problemas administrativos e financeiros. Ele, no entanto, recusou a participação nessa ação.

"O torcedor e o sócio do Corinthians têm de entender que o melhor caminho para o clube é a criação de uma SAF. Essa é a mensagem principal quando digo que seria um comprador em potencial. Hoje, a minha vontade é zero em estar dentro do futebol, muito menos em investir o meu dinheiro em alguma aventura dentro do futebol", afirmou o ex-jogador.

Neste ano, Ronaldo havia dito que investiria em uma eventual SAF corintiana, e que buscaria interessados em participar do projeto. "Se o Corinthians decidir virar SAF, arrumo o dinheiro e embarco. Isso não é surpresa nenhuma, porque acredito muito enquanto clube, massa social e torcida, além de Corinthians ser uma máquina com potencial de retorno", disse, ao podcast Denilson Show.

Essa identificação com o Corinthians surgiu em 2009, quando retornou ao País e foi contratado. Em pouco mais de dois anos na equipe, conquistou Copa do Brasil e Campeonato Paulista, e encerrou sua carreira no futebol, logo após eliminação para o Tolima na Libertadores de 2011. "Logicamente, vou sempre acompanhar o Corinthians, com o maior carinho do mundo. Sou corintiano e torço muito para que o Corinthians reencontre o lugar de sucesso, onde tem de estar sempre, brigando por títulos", contou, nesta quarta-feira.

Desde que vendeu sua participação na SAF do Cruzeiro para Pedro Lourenço, dono da rede Supermercados BH, Ronaldo se afastou da participação em clubes de futebol. Ele também deixou a parte que lhe pertencia no Real Valladolid, da Espanha, e chegou a se candidatar para a presidência da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) neste ano.

Sem os clubes, o empresário Ronaldo tem encontrado mais tempo para se dedicar aos seus outros negócios, quase todos eles ligados ao futebol, e aos seus compromissos comerciais. Entre eles, estão as dez empresas que tem participação e outros atletas do qual é agente, como Gabriel Jesus (Arsenal), Rodrygo Goes (Real Madrid), Tamires (Corinthians), Rafael Câmara (automobilismo) e Davi Belfort (futebol americano universitário).

Nas últimas semanas, Ronaldo foi visto ao lado de Andrés Sanchez, ex-presidente do Corinthians, em Ibiza, na Espanha. O dirigente está na mira do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) pelo uso indevido de cartões corporativos durante o período em que esteve na cadeira. O órgão também apura organização criminosa, estelionato e furto nas últimas gestões do clube.

