Rivais na Libertadores, elenco do São Paulo vale mais de 5 vezes o da LDU

O São Paulo chega para o confronto contra a LDU, pelas quartas de final da Libertadores, com uma larga vantagem fora de campo: o valor de mercado do elenco. O duelo será hoje, às 19h, com transmissão do Paramount.

Valor de mercado muito superior

Segundo dados do Transfermarkt, o elenco tricolor está avaliado em 89,85 milhões de euros (R$ 563,68 milhões), enquanto o time equatoriano soma apenas 16,7 milhões de euros (R$ 104,77 milhões), mais de cinco vezes menos.

Entre os destaques do São Paulo, aparecem Ferreirinha, Marcos Antônio e Pablo Maia, o trio avaliado em 8 milhões de euros (R$ 50,19 milhões) cada. Dois desse trio já correspondem ao valor total do plantel equatoriano.

Do lado da LDU, nenhum ultrapassa a casa dos 2 milhões de euros de valor de mercado. Os mais caros do lado equatoriano são o ponta Bryan Ramírez, cotado em 1,8 milhão de euros (R$ 11,29 milhões), o volante Carlos Gruezo (filho do auxiliar-técnico de Luis Zubeldía de mesmo nome) e o também ponta Alexander Alvarado, ambos avaliados em 1,5 milhão de euros (R$ 9,41 milhões).

Decisão

Para o confronto desta quinta, o técnico Hernán Crespo deverá ter o trio à disposição. Marcos Antônio deve ser titular no meio, com Maia servindo de opção no banco de reservas. Ferreira está relacionado, mas é dúvida para estar entre os 11 iniciais.

A bola rola para o primeiro ato do confronto por vaga na semifinal da Libertadores às 19h (de Brasília), em Quito, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. O jogo de volta acontece na próxima semana, no Morumbis.