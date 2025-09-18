"Resultado condicionado pela arbitragem", dispara Lino após empate do Flamengo

O Flamengo venceu o Estudiantes por 2 a 1 no duelo de ida das quartas de final da Libertadores, nesta quinta-feira, no Maracanã. O resultado mantém o confronto aberto para o jogo na Argentina.

O atacante Samuel Lino reclamou da arbitragem, principalmente pela expulsão do atacante Plata. Com um jogador a menos, o Estudiantes conseguiu o gol nos acréscimos.

"O resultado final foi muito condicionado pela arbitragem. Os erros nos prejudicaram imensamente. Eles conseguiram um gol em nossa casa, e esse gol vai muito na conta da arbitragem. Não só a expulsão, como faltas e cartões", declarou.

Com o resultado, o Flamengo vai para a Argentina com a vantagem de atuar pelo empate. O jogo de volta entre as equipes será na próxima quinta-feira, em La Plata.