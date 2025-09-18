República Tcheca bate a China em três sets e elimina o Brasil do Mundial de vôlei masculino

Terminou a caminhada do Brasil no Mundial de vôlei masculino, nas Filipinas. No único resultado que eliminaria a Seleção nesta quinta, a República Tcheca venceu a China por 3 sets a 0 e, consequentemente, eliminou o sonho brasileiro de avançar para a fase seguinte da competição.

Mais cedo, os comandados de Bernardinho foram derrotados por 3 sets a 0 para a Sérvia, em uma atuação irreconhecível do Brasil.

Com a vitória, os tchecos empataram com Sérvia e Brasil no número de pontos, com cada seleção tendo seis. Porém, no saldo de sets, avançaram os sérvios e os tchecos, e os brasileiros ficando na terceira posição. A China já entrou na rodada eliminada e sem chances de classificação.

O central Judson fala sobre o jogo da seleção masculina contra a Sérvia. pic.twitter.com/qd0BB8GeOg ? Vôlei Brasil (@volei) September 18, 2025

Sequência quebrada

O Brasil era a presença garantida no pódio desde 2002, há 23 anos. A Seleção foi campeã em 2002, 2006 e 2010. Foi vice em 2014 e 2018, e bronze em 2022.

Além disso, o Brasil jogou de luto diante da morte de Maria de Rezende, mãe do técnico Bernardinho e avó do histórico levantador Bruninho. O filho do treinador foi o responsável por divulgar a notícia, que abalou visivelmente o comandante na beira da quadra.