Referência, Neymar lidera estatísticas ofensivas do Santos no Brasileirão

18/09/2025 07h00

Camisa 10, capitão e principal referência do Santos, Neymar é o jogador mais visado da equipe praiana durante os jogos. Mesmo com 33 anos, o craque brasileiro lidera alguns quesitos ofensivos do Peixe nesta edição do Campeonato Brasileiro.

Primeiro, Neymar lidera a média de finalizações por jogo da equipe, com 2.2 chutes. O meia-atacante também é o atleta que mais passes decisivos, com a média de 2.2 passes.

Além disso, Neymar aparece no top 2 em outros quesitos. O camisa 10 é o segundo na frequência de gols por minutos, com 327. Por fim, ele é o segundo atleta que mais realiza dribles certos por partida, com 1.2, uma conversão de 37%. Os dados são do Sofascore, site especializado em estatísticas de futebol.

Na busca pelo melhor Neymar

Neymar tenta reencontrar sua melhor forma desde que voltou ao Santos. Na sua segunda passagem pela Vila, o craque brasileiro disputou 21 jogos, seis gols e três assistências.

Além disso, o presidente Marcelo Teixeira confirmou que a CBF está em contato com o Departamento Médico do Santos para saber as condições atuais de Neymar, que seria alvo de uma possível convocação futura.

Com 23 pontos em 22 jogos, o Santos é o 16º colocado do Campeonato Brasileiro. O Peixe tem seis vitórias no torneio e um jogo a menos. O próximo jogo do Alvinegro Praiano é neste domingo, contra o São Paulo, às 20h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

