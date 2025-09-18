Raphinha sumido e B. Guimarães bem: Alicia analisa brasileiros na Champions

O Barcelona conseguiu vencer o Newcastle por 2 a 1 mesmo sem Lamine Yamal, mas Raphinha não repetiu o brilho de outros jogos, avaliou Alicia Klein no UOL News.

A colunista apontou que o brasileiro do Barcelona foi bem marcado, pouco apareceu em lances decisivos e não conseguiu se destacar, enquanto Bruno Guimarães mostrou liderança no meio-campo do Newcastle e teve atuação positiva.

Mas uma boa participação não deu para ver muito do Rafinha de fato não conseguiu se destacar e o Bruno Guimarães fez sim um bom jogo. É que era contra o Barcelona mas fez uma boa partida o brasileiro também.

Eu destacaria menos a participação do Joelinton, mas o Bruno Guimarães foi muito bem. É que o Newcastle não conseguiu superar essa defesa do Barcelona, não conseguiu encontrar tantos espaços, mas o Bruno Guimarães fez essa organização ali muito bem. É isso que é difícil de pegar um dos adversários mais fortes do torneio.

Alicia Klein

