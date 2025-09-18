Rafael analisa derrota para LDU: "Resultado não condiz com o que foi o jogo"

Rafael crê que a derrota do São Paulo por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores, não foi um placar justo. Mesmo amplamente superior aos donos da casa em determinados momentos da partida, o Tricolor não foi capaz de marcar gols e acabou sendo castigado por isso.

"Derrota que dói, porque o resultado não condiz com o que foi o jogo, acho que fizemos um bom jogo, conseguimos controlar, tivemos oportunidades, mas o futebol às vezes é assim, o pessoal chegou três, quatro vezes, foi eficiente e fez os gols. Lamentável, porque acredito que não foi um jogo pra esse resultado. Lamentar muito pouco, temos o jogo de volta quinta-feira que vem, com o apoio do nosso torcedor, temos total condição de reverter o resultado", disse Rafael ao Paramount.

O São Paulo voltou para o segundo tempo perdendo por 1 a 0 e colocou a LDU em maus lençóis. Luciano teve chances claras para empatar e, com a entrada de Ferreirinha na vaga de Rigoni, o time ficou ainda mais agudo. Os gols, entretanto, teimaram a sair.

"Na volta o Crespo nos orientou, nos mostrou onde tinha os espaços. Isso fez nossa equipe crescer durante a partida, as substituições também, vamos precisar muito de todos, fizemos um jogo que estávamos buscando o empate, infelizmente tomamos o segundo gol. Serve de aprendizado, temos que ver o que a gente fez de bom, ajustar os erros, para que na quinta-eira a gente possa fazer um grande jogo em casa e buscar a classificação, que é o nosso objetivo", completou Rafael.

Com a derrota por 2 a 0, o São Paulo terá de vencer a LDU por três gols de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até uma derrota por um gol de diferença para avançarem na competição.