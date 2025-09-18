Topo

Esporte

Rafael analisa derrota para LDU: "Resultado não condiz com o que foi o jogo"

18/09/2025 21h09

Rafael crê que a derrota do São Paulo por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Libertadores, não foi um placar justo. Mesmo amplamente superior aos donos da casa em determinados momentos da partida, o Tricolor não foi capaz de marcar gols e acabou sendo castigado por isso.

"Derrota que dói, porque o resultado não condiz com o que foi o jogo, acho que fizemos um bom jogo, conseguimos controlar, tivemos oportunidades, mas o futebol às vezes é assim, o pessoal chegou três, quatro vezes, foi eficiente e fez os gols. Lamentável, porque acredito que não foi um jogo pra esse resultado. Lamentar muito pouco, temos o jogo de volta quinta-feira que vem, com o apoio do nosso torcedor, temos total condição de reverter o resultado", disse Rafael ao Paramount.

O São Paulo voltou para o segundo tempo perdendo por 1 a 0 e colocou a LDU em maus lençóis. Luciano teve chances claras para empatar e, com a entrada de Ferreirinha na vaga de Rigoni, o time ficou ainda mais agudo. Os gols, entretanto, teimaram a sair.

"Na volta o Crespo nos orientou, nos mostrou onde tinha os espaços. Isso fez nossa equipe crescer durante a partida, as substituições também, vamos precisar muito de todos, fizemos um jogo que estávamos buscando o empate, infelizmente tomamos o segundo gol. Serve de aprendizado, temos que ver o que a gente fez de bom, ajustar os erros, para que na quinta-eira a gente possa fazer um grande jogo em casa e buscar a classificação, que é o nosso objetivo", completou Rafael.

Com a derrota por 2 a 0, o São Paulo terá de vencer a LDU por três gols de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até uma derrota por um gol de diferença para avançarem na competição.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

São Paulo perde maior invencibilidade de sua história na Libertadores

Luciano se culpa na derrota para a LDU: 'Não posso perder esse tipo de gol'

Crespo não se abala com derrota em Quito: 'O São Paulo está vivo'

Crespo mantém otimismo por classificação após derrota do São Paulo: "Não vai ser fácil para eles"

Crespo vê derrota injusta e quer que São Paulo faça o mesmo jogo na volta

Luciano faz mea-culpa após desperdiçar chances claras contra a LDU: "Não posso perder"

Inter banca Roger Machado e ressalta salários em dia em meio à pressão do Gre-Nal

Botafogo-SP busca o empate no fim diante do Operário, mas pode voltar ao Z-4 da Série B

Rafael analisa derrota para LDU: "Resultado não condiz com o que foi o jogo"

São Paulo mostra mais futebol, mas é derrotado pela LDU e terá de virar no MorumBis

Botafogo-SP busca empate no fim contra o Operário-PR, mas segue ameaçado pelo Z4 da Série B