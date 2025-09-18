PVC: 'River Plate ainda não perdeu como visitante no ano'

A vitória do Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Libertadores não pode ser encarada como definitiva no confronto diante do retrospecto recente do River Plate, analisou Paulo Vinícius Coelho, o PVC, no Fim de Papo.

Após vencer o River por 2 a 1 no estádio Monumental, em Buenos Aires, o Palmeiras tem a vantagem de jogar pelo empate no Allianz Parque.

O River não perdeu nenhum jogo como visitante esse ano. Perdeu uma vez em campo neutro e uma no Monumental. Não perdia há 15 jogos no Monumental. Então, ganhar no Monumental é impactante.

Ao mesmo tempo [os números] mostram que a eliminatória não terminou. O River não perdeu fora esse ano. Ele pode ganhar no Allianz Parque. Aliás, ganhou em 2020.

PVC

