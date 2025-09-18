Por que o surfe de ondas gigantes precisa da volta de um circuito mundial

O último fim de semana deixou uma sensação agridoce para quem acompanha o surfe de ondas gigantes. O Big Wave Challenge 2025, realizado em Newport Beach, foi mais uma prova de que esse universo é capaz de entregar imagens, riscos e emoções que poucas modalidades no planeta conseguem gerar.

Ondas descomunais, performances históricas, prêmios merecidos. Mas, ao mesmo tempo, foi impossível não sentir a ausência de algo maior: um circuito mundial de ondas gigantes.

Quem viu aquelas cenas sabe: é impossível ficar indiferente. Minha mãe, que nada entende de surfe, se impressiona muito mais vendo alguém despencar de uma montanha de 20 metros do que com um aéreo perfeito do CT.

O espetáculo das ondas grandes fala por si só, atravessa nichos e mexe com o imaginário coletivo. É justamente por isso que a falta de um circuito mundial nessa modalidade pesa tanto.

Lucas Chumbo foi eleito o surfista do ano em 2025 Imagem: Instagram/@bigwavechallenge

Da ascensão ao esvaziamento

O circuito começou oficialmente em 2009. Em 2014, passou a ser sancionado pela ASP/WSL, que na época assumia também o papel de 'organizar o surfe mundial' como um todo.

Mas as etapas foram minguando. Até que, em 2018, a liga anunciou o fim do tour por motivos financeiros. Restou apenas Nazaré, em Portugal, como um evento especial.

Agora, em 2025, mais uma notícia que reforça esse afastamento: a WSL vai deixar de ser responsável pela verificação dos recordes oficiais de ondas gigantes, devolvendo a missão ao Guinness, agora em parceria com o Big Wave Challenge Group — justamente o grupo que organiza a principal premiação da modalidade.

O copo meio vazio?

É claro que há uma leitura preocupante. A WSL, que ainda detém os direitos sobre o circuito mundial, dá mais um passo para longe do surfe de ondas gigantes.

Cada movimento parece indicar que o interesse da liga na modalidade é mínimo. O risco é claro: o surfe de ondas grandes ficar cada vez mais marginalizado dentro da entidade.

Bill Sharp lidera o Big Wave Challenge Imagem: Instagram/@bigwavechallenge

E o copo meio cheio?

Mas talvez haja um caminho otimista. A saída da WSL pode abrir espaço para que o surfe de ondas gigantes retorne às mãos de quem realmente se importa com ele.

O Big Wave Challenge Group, liderado por Bill Sharp — um dos maiores especialistas da história da modalidade, idealizador do XXL Awards, figura importante na premiada série 100 Foot Wave — parece disposto a manter viva a chama. Se alguém pode repensar um circuito, com etapas e regularidade, são eles.

Por que precisamos de volta

É caro organizar um tour de ondas gigantes, sem dúvida. Mas é difícil pensar em algo com tanto potencial de impacto fora da bolha do surfe.

Um tubo em Pipeline pode ser histórico para nós, apaixonados. Mas uma queda em Jaws ou uma bomba em Nazaré impressiona qualquer pessoa — minha mãe, minha avó, quem nunca nem entrou no mar. É o tipo de espetáculo que o esporte precisa para atravessar fronteiras (mesmo que boa parte da comunidade seja contra isso).

Talvez estejamos diante de uma oportunidade. Com um possível afastamento da WSL e a ascensão do Big Wave Challenge como referência, quem sabe não voltamos a sonhar com um Mundial de ondas gigantes? Seria a chance de registrar novas imagens, escrever novas histórias e, principalmente, devolver aos big riders o palco que eles merecem.