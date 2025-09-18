Topo

Esporte

OPINIÃO

Por que o surfe de ondas gigantes precisa da volta de um circuito mundial

Lucas Chumbo surfa onda gigante em Cortes Bank - Frank Quirarte/Red Bull Content Pool
Lucas Chumbo surfa onda gigante em Cortes Bank Imagem: Frank Quirarte/Red Bull Content Pool
do UOL

Guilherme Dorini

Colaboração para o UOL

18/09/2025 05h30

O último fim de semana deixou uma sensação agridoce para quem acompanha o surfe de ondas gigantes. O Big Wave Challenge 2025, realizado em Newport Beach, foi mais uma prova de que esse universo é capaz de entregar imagens, riscos e emoções que poucas modalidades no planeta conseguem gerar.

Ondas descomunais, performances históricas, prêmios merecidos. Mas, ao mesmo tempo, foi impossível não sentir a ausência de algo maior: um circuito mundial de ondas gigantes.

Relacionadas

Ondas gigantes: Chumbo é eleito melhor do mundo, e Brasil domina premiação

Quem é a brasileira que brilhou no 'Oscar' do surfe de ondas gigantes

Algoz da Brazilian Storm descobre onda secreta perfeita em ano sabático

Quem viu aquelas cenas sabe: é impossível ficar indiferente. Minha mãe, que nada entende de surfe, se impressiona muito mais vendo alguém despencar de uma montanha de 20 metros do que com um aéreo perfeito do CT.

O espetáculo das ondas grandes fala por si só, atravessa nichos e mexe com o imaginário coletivo. É justamente por isso que a falta de um circuito mundial nessa modalidade pesa tanto.

Lucas Chumbo foi eleito o surfista do ano em 2025 - Instagram/@bigwavechallenge - Instagram/@bigwavechallenge
Lucas Chumbo foi eleito o surfista do ano em 2025
Imagem: Instagram/@bigwavechallenge

Da ascensão ao esvaziamento

O circuito começou oficialmente em 2009. Em 2014, passou a ser sancionado pela ASP/WSL, que na época assumia também o papel de 'organizar o surfe mundial' como um todo.

Mas as etapas foram minguando. Até que, em 2018, a liga anunciou o fim do tour por motivos financeiros. Restou apenas Nazaré, em Portugal, como um evento especial.

Agora, em 2025, mais uma notícia que reforça esse afastamento: a WSL vai deixar de ser responsável pela verificação dos recordes oficiais de ondas gigantes, devolvendo a missão ao Guinness, agora em parceria com o Big Wave Challenge Group — justamente o grupo que organiza a principal premiação da modalidade.

O copo meio vazio?

É claro que há uma leitura preocupante. A WSL, que ainda detém os direitos sobre o circuito mundial, dá mais um passo para longe do surfe de ondas gigantes.

Cada movimento parece indicar que o interesse da liga na modalidade é mínimo. O risco é claro: o surfe de ondas grandes ficar cada vez mais marginalizado dentro da entidade.

Bill Sharp lidera o Big Wave Challenge - Instagram/@bigwavechallenge - Instagram/@bigwavechallenge
Bill Sharp lidera o Big Wave Challenge
Imagem: Instagram/@bigwavechallenge

E o copo meio cheio?

Mas talvez haja um caminho otimista. A saída da WSL pode abrir espaço para que o surfe de ondas gigantes retorne às mãos de quem realmente se importa com ele.

O Big Wave Challenge Group, liderado por Bill Sharp — um dos maiores especialistas da história da modalidade, idealizador do XXL Awards, figura importante na premiada série 100 Foot Wave — parece disposto a manter viva a chama. Se alguém pode repensar um circuito, com etapas e regularidade, são eles.

Por que precisamos de volta

É caro organizar um tour de ondas gigantes, sem dúvida. Mas é difícil pensar em algo com tanto potencial de impacto fora da bolha do surfe.

Um tubo em Pipeline pode ser histórico para nós, apaixonados. Mas uma queda em Jaws ou uma bomba em Nazaré impressiona qualquer pessoa — minha mãe, minha avó, quem nunca nem entrou no mar. É o tipo de espetáculo que o esporte precisa para atravessar fronteiras (mesmo que boa parte da comunidade seja contra isso).

Talvez estejamos diante de uma oportunidade. Com um possível afastamento da WSL e a ascensão do Big Wave Challenge como referência, quem sabe não voltamos a sonhar com um Mundial de ondas gigantes? Seria a chance de registrar novas imagens, escrever novas histórias e, principalmente, devolver aos big riders o palco que eles merecem.

** Este texto não reflete, necessariamente, a opinião do UOL

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Esporte

Ídolo do Corinthians, Marcelinho avalia Dorival e vê passagem de Memphis como "discreta"

Saiba mais sobre Diógenes, goleiro que pode ser o titular do Santos contra o São Paulo

Pablo Maia cresce e vira "dor de cabeça" para Crespo no São Paulo

Rivais na Libertadores, elenco do São Paulo vale mais de 5 vezes o da LDU

Corinthians volta a ter lateral lançado por Ramón após espera por renovação

Letal na Libertadores, Bruno Henrique volta ao Fla após decisões do STJD

Abel dá novo golpe na Argentina com Andreas maestro e spoiler no pré-jogo

Ronaldo vê SAF como saída para o Corinthians, mas recua sobre investimento

Torcedora queima cabelo em festa do time, e vídeo assusta: 'Não vi o fogo'

Por que o surfe de ondas gigantes precisa da volta de um circuito mundial

Flamengo x Estudiantes: horário e onde assistir ao jogo da Libertadores