Topo

Esporte

Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes

São Paulo

18/09/2025 10h45

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza nesta quinta-feira, 18, a "Operação Pax Stadium", que mira integrantes de torcidas organizadas envolvidos na prática de crimes. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão contra 39 alvos em diferentes endereços, incluindo as sedes das principais uniformizadas de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco.

Segundo informações da Polícia Civil, dois homens foram presos em flagrante: um por entrar em confronto com os agentes e outro por posse ilegal de arma de fogo. Dois fuzis foram apreendidos durante a ação.

As autoridades fizeram questão de ressaltar que o alvo da operação não são as organizadas, mas sim criminosos que se passam por torcedores para praticar atos violentos, incluindo roubos e homicídios.

"Esses criminosos investigados se utilizam de redes sociais para marcar confrontos, cujos resultados vêm se agravando, com casos recentes de feridos e mortes. A ação visa a obter maiores subsídios para identificar as organizações criminosas inseridas nas torcidas", disse a Polícia Civil do Rio, em nota oficial.

A operação ocorre seis dias depois de um vascaíno morrer após ser baleado em uma briga envolvendo torcedores antes do clássico entre Vasco e Botafogo, em partida válida pela Copa do Brasil.

A polícia investiga a possível participação da Jovem Fla, principal organizada do Flamengo, na ação. A uniformizada, que ganhou permissão para frequentar estádios há duas semanas depois de dois anos suspensa, voltou a ser barrada pelo Juizado Especial do Torcedor e dos Grandes Eventos após o incidente. Força Jovem, do Vasco, e Fúria Jovem, do Botafogo, vão ser analisadas a pedido do Ministério Público.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Rep. Tcheca bate a China, e Brasil está eliminado do Mundial de Vôlei

Na estreia como titular, Andreas Pereira mostra personalidade no Palmeiras

Imprensa argentina vê 'River vivo' contra Palmeiras na Libertadores: 'Da decepção ao sonho'

Brasil é ultrapassado por Portugal e perde uma posição no ranking de seleções da Fifa; veja lista

Levantador Bruninho lamenta a morte da avó paterna

Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes

Lucas Silva, do Cruzeiro, recebe título de cidadão honorário de Belo Horizonte

Jogo do Flamengo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Gallardo admite domínio do Palmeiras, mas avisa: 'gol nos deixa vivos'

Jogo do São Paulo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Técnico do River Plate, Gallardo admite dominância do Palmeiras, mas ressalta argentinos vivos no duelo