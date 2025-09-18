Piastri tem certeza que ainda pode controlar seu destino após ceder posição em Monza

BAKU (Reuters) - O líder do campeonato de Fórmula 1, Oscar Piastri, está confiante de que ainda pode controlar seu próprio destino, apesar de ter tido que ceder pontos ao companheiro de equipe da McLaren e rival pelo título, Lando Norris, em uma polêmica troca de posições no Grande Prêmio da Itália.

O australiano tem 31 pontos de vantagem sobre o britânico antes do Grande Prêmio do Azerbaijão, em Baku, neste fim de semana, 17ª de 24 corridas do campeonato, que pode garantir o segundo título consecutivo da McLaren.

Piastri disse aos repórteres que aconteceram "boas discussões" sobre como a equipe iria correr após a prova de 7 de setembro em Monza.

Ele teve que devolver o segundo lugar a Norris depois que o britânico o perdeu, sem culpa própria, durante uma parada lenta nos boxes, depois de ter recebido a garantia de que não perderia nada ao parar depois de Piastri.

"Tivemos boas conversas com a equipe... muitas conversas, esclarecemos muitas coisas", disse o piloto de 24 anos.

"Sabemos como vamos correr daqui para frente, o que é o mais importante. O que aconteceu está feito e estou animado para correr aqui."

Piastri, vencedor de sete corridas este ano, não quis fornecer detalhes sobre as discussões.

"Muito disso é para ficar para nós, porque, em última análise, se dermos essas informações, nos tornaremos alvos muito fáceis de serem escolhidos, porque todos sabem o que vamos fazer", disse ele.

"Portanto, tudo isso está muito alinhado com todos nós, mas permanece internamente."

Piastri reconheceu que poderia ter sido mais difícil devolver o lugar se ele e Norris estivessem lutando pela vitória, mas disse que não merecia mais do que o terceiro lugar em Monza e que essa foi sua principal lição do fim de semana.

Ele disse que, caso ocorresse exatamente a mesma situação, o que é "praticamente impossível", ele espera que o mesmo pedido seja feito.

"Sinto que muitos torcedores são muito rápidos em se aproveitar de coisas que são consideradas controversas", acrescentou Piastri.

"Portanto, não estou surpreso (com parte da negatividade após Monza), mas acho que temos liberdade suficiente para controlar nosso próprio destino no campeonato."

