'Palmeiras tinha que ter matado o jogo contra o River', diz Casagrande

O Palmeiras tem tudo para avançar à semifinal da Libertadores após vencer o River Plate por 2 a 1 na Argentina, mas precisa ser mais eficiente para não correr riscos, afirma Walter Casagrande no UOL News Esporte, do Canal UOL.
O colunista aposta em nova vitória no Allianz Parque, mas faz um alerta: o time de Abel Ferreira precisa aproveitar as chances para "matar o jogo". O que não fez ontem.
O Palmeiras tinha que ter matado o jogo ontem. Eu acho que vai ganhar de novo no Allianz Parque, tá? Mas o Palmeiras tem que fazer, quando ele é muito superior ao adversário, tem que fazer três, quatro, como ele fez com o Internacional. Fora o Internacional, a maioria dos jogos do Palmeiras é 1x0. Ele dominando o jogo é 1x0. Ele matando o adversário é 2x1. O Palmeiras tem muitos desses resultados.
Quando é mata-mata, deixa uma certa esperança pro adversário. Porque aí pode acontecer uma expulsão, tomar um gol logo de cara, porque pro River Plate só basta um gol pra carregar pros pênaltis. Um gol.Casagrande
O Verdão fez 2 a 0 no primeiro tempo, mas sofreu pressão nos minutos finais e levou um gol, deixando a decisão em aberto para o jogo de volta, dia 24, no Allianz Parque.
Apesar disso, Casão acredita em classificação tranquila no Palmeiras em casa.
Eu acho que o Palmeiras vai atropelar o River Plate no Allianz Parque.Casagrande
