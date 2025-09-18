Topo

Palmeiras supera PSG e é visitante mais temido do mundo em 25; veja ranking

Vitor Roque, do Palmeiras, festeja gol sobre o Inter em confronto do Brasileirão - Ricardo Moreira/Getty Images
Flavio Latif
do UOL

Do UOL, em São Paulo (SP)

18/09/2025 12h36

Com a vitória sobre o River Plate na Argentina, o Palmeiras superou o PSG e se tornou o visitante mais indigesto no mundo em 2025.

O que aconteceu

O Palmeiras chegou a 18 vitórias jogando fora de casa na temporada, e ultrapassou o PSG, com 17.

O Galatasaray-TUR, o Celje-ESL e o Flamengo completam o top 3 com 15 vitórias como visitante cada.

A equipe comandada por Abel Ferreira supera times estrelados do futebol europeu no ranking como Barcelona e Real Madrid.

O Palmeira sé disparado o melhor visitante do Brasileirão. São 10 jogos, 7 vitórias, 2 empate e apenas uma derrota — um aproveitamento de 75,67%.

Na Libertadores, os números são ainda melhores: cinco jogos e cinco vitórias fora de casa.

Os dados são da plataforma Opta, e leva em conta clubes das primeira divisões dos campeonato profissionais de todo mundo, excluindo amistoso e jogos disputados em campo neutro.

Veja o ranking

  • 1º Palmeiras - 18
  • 2º PSG-FRA - 17
  • 3º Galatasaray-TUR - 15
  • Celje-ESL - 15
  • Flamengo - 15
  • 6º Benfica-POR - 14
  • Barcelona-ESP - 14
  • Lillestrom-NOR - 14
  • 9º Real Madrid-ESP - 13
  • Union Saint-Gilloise-BEL - 13

