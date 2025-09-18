Topo

Esporte

Palmeiras supera europeus e se torna o time com mais vitórias como visitante na temporada; veja ranking

18/09/2025 16h10

Com a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, no Estádio Mâs Monumental, na Argentina, o Palmeiras isolou-se no ranking entre os times com mais vitórias como visitante em 2025, superando equipes como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona.

O triunfo sobre o River, pela ida das quartas de final da Libertadores, foi o 18° do Palmeiras fora de casa nesta temporada. A sequência da lista conta com PSG-FRA (17), Galatasaray-TUR (15), Celje-SLV (15), Flamengo (15), Benfica-POR (14), Barcelona-ESP (14), Lillestrom-NOR (14), Real Madrid-ESP (13) e Union Saint-Gilloise-BEL (13).

O ranking leva em conta as primeiras divisões dos campeonatos profissionais do mundo, excluindo amistosos e jogos disputados em campo neutro. Neste ano, o Palmeiras disputou 25 jogos como visitante e, além das 18 vitórias, tem cinco empates e apenas duas derrotas.

Palmeiras bate recorde como visitante na Libertadores

O resultado contra o River Plate ainda fez o Palmeiras alcançar o recorde continental de vitórias consecutivas como visitante na Libertadores, com cinco, todas em 2025. Além do River Plate, a sequência conta com triunfos sobre Sporting Cristal-PER (2 a 3), Bolívar-BOL (2 a 3), Cerro Porteño-PAR (0 a 2) e Universitario-PER (0 a 4).

Com isso, detém a nova marca ao lado de outras duas do próprio Palmeiras (cinco vitórias em 2018 e cinco entre 2020 e 2021) e uma do Flamengo (cinco entre 2021 e 2022).

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Vasco não libera Rayan para a disputa do Mundial sub-20 pela seleção

Com 5 do futebol paulista, Seleção define convocados para a Copa do Mundo sub-20

Grêmio intensifica preparação para clássico diante do Internacional

Palmeiras supera europeus e se torna o time com mais vitórias como visitante na temporada; veja ranking

Veja imagens do treino do Corinthians nesta quinta-feira

Corinthians realiza treino tático com foco no duelo contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro

Com gol contra no fim, Leverkusen empata com o Copenhague pela Champions League

Espanha ultrapassa Argentina e assume liderança do ranking da Fifa; Brasil é 6º

Transmissão ao vivo de Newcastle x Barcelona pela Champions: veja onde assistir

Neymar se diz feliz no Brasil, mas lamenta fase do Santos: "Precisa se reencontrar com o futebol"

Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e vira a chave para enfrentar o Fortaleza