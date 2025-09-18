Palmeiras supera europeus e se torna o time com mais vitórias como visitante na temporada; veja ranking
Com a vitória por 2 a 1 sobre o River Plate, no Estádio Mâs Monumental, na Argentina, o Palmeiras isolou-se no ranking entre os times com mais vitórias como visitante em 2025, superando equipes como Paris Saint-Germain, Real Madrid e Barcelona.
O triunfo sobre o River, pela ida das quartas de final da Libertadores, foi o 18° do Palmeiras fora de casa nesta temporada. A sequência da lista conta com PSG-FRA (17), Galatasaray-TUR (15), Celje-SLV (15), Flamengo (15), Benfica-POR (14), Barcelona-ESP (14), Lillestrom-NOR (14), Real Madrid-ESP (13) e Union Saint-Gilloise-BEL (13).
O ranking leva em conta as primeiras divisões dos campeonatos profissionais do mundo, excluindo amistosos e jogos disputados em campo neutro. Neste ano, o Palmeiras disputou 25 jogos como visitante e, além das 18 vitórias, tem cinco empates e apenas duas derrotas.
Palmeiras bate recorde como visitante na Libertadores
O resultado contra o River Plate ainda fez o Palmeiras alcançar o recorde continental de vitórias consecutivas como visitante na Libertadores, com cinco, todas em 2025. Além do River Plate, a sequência conta com triunfos sobre Sporting Cristal-PER (2 a 3), Bolívar-BOL (2 a 3), Cerro Porteño-PAR (0 a 2) e Universitario-PER (0 a 4).
Com isso, detém a nova marca ao lado de outras duas do próprio Palmeiras (cinco vitórias em 2018 e cinco entre 2020 e 2021) e uma do Flamengo (cinco entre 2021 e 2022).