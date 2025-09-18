Palmeiras se reapresenta após vitória na Libertadores e vira a chave para enfrentar o Fortaleza

Horas depois de desembarcar em São Paulo, o Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol, na manhã desta quinta-feira, após vencer o River Plate, por 2 a 1, em duelo de ida das quartas de final da Libertadores, no Estádio Mâs Monumental, na Argentina. A delegação palmeirense já virou a chave para enfrentar o Fortaleza, pela 24ª rodada do Brasileirão.

Palmeiras e River Plate voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Mas, antes disso, o Verdão encara o Fortaleza, no mesmo local, no sábado, a partir das 21 horas, pelo torneio nacional.

Como foi a reapresentação?

Como de rotina, os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na Argentina seguiram o cronograma regenerativo na academia e na sala de recovery e neurociência. Enquanto isso, os demais foram ao gramado para um treino técnico de opções de passe e marcação. Por fim, ainda realizaram um coletivo em campo reduzido com dois tempos de dez minutos.

Desfalques

Sem suspensos, o técnico Abel Ferreira terá praticamente todo o elenco à disposição para o jogo contra o Fortaleza. O único desfalque é o atacante Paulinho, que se recupera de uma cirurgia na perna direita e tem retorno previsto aos gramados apenas para 2026.

Situação do Palmeiras no Brasileirão

No Brasileirão, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira ocupa o terceiro lugar, com 46 pontos, um a menos que o Cruzeiro, segundo colocado, e quatro a menos que o líder Flamengo. O Verdão ainda tem dois jogos atrasados no torneio. Na última rodada, a equipe palmeirense goleou o Internacional por 4 a 1, em casa, com hat-trick de Vitor Roque.