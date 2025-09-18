Palmeiras: Flaco parece outro jogador e lembra até Valdivia, diz Lavieri

O argentino Flaco López está em grande fase e faz de tudo no ataque do Palmeiras, destaca o colunista Danilo Lavieri no De Primeira, do Canal UOL.

Segundo o colunista, o atacante subiu de nível desde que assumiu nova função, lembrando até o meia chileno Jorge Valdivia, ídolo alviverde.

Eu sempre falei que o Flaco é um jogador que agrega, mas que ele não pode ser o camisa 9 sozinho desse time. Ele tinha bons momentos, no ano passado ele fez 22 gols, não é pouco. Danilo Lavieri

Então, ele precisava de alguém pra poder dividir esse protagonismo. Ele não era o camisa 9 que jogava com dois pontinhas e tal, e aí quando o Abel acha a dupla com o Vitor Roque, a gente tá vendo um Flaco multiuso — o cara tá armando, arrancando, escondendo bola no nível Valdívia, dando rolinho. Assustador, parece outro jogador. Danilo Lavieri

Lavieri avalia que o Palmeiras engatou sua melhor sequência de atuações na temporada e agora precisa manter o ritmo.

O Palmeiras recentemente, nas últimas partidas, vem dando bons sinais. Faltava uma sequência, faltava um momento que você olhava e falava, pô, agora eu confio que isso vai acontecer de novo na próxima partida. O importante agora é continuar nessa sequência: Fortaleza, no sábado, não tem respiro, tem que mostrar de novo. Danilo Lavieri

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.