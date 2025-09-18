'Palmeiras alcança o nível de futebol do Flamengo', afirma Arnaldo

A goleada sobre o Internacional pelo Brasileirão e a vitória na Argentina sobre o River Plate na Libertadores mostram que o Palmeiras alcançou o nível de jogo do Flamengo, diz Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Para o comentarista, o time de Abel Ferreira subiu de patamar desde que Flaco López e Vitor Roque se estabeleceram como dupla de ataque. Os dois protagonizaram o segundo gol do Verdão contra o River, com passe de Flaco e gol de Roque.

Eu acho que hoje o Palmeiras mostra, não nessa trajetória toda, mas nas últimas partidas, sobretudo com os reforços, uma capacidade de amassar o adversário, como a gente esteve falando, similar à do Flamengo. Esse tipo de primeiro tempo, nos dois jogos, são primeiros tempos à la Flamengo. A minha surpresa favorável é o Palmeiras estar conseguindo chegar a um nível de futebol do Flamengo. Isso é super importante. Arnaldo Ribeiro

Arnaldo também ressalta que a chegada de Andreas Pereira aumentou a capacidade de controle de bola do Palmeiras. Contra o River, Abel surpreendeu com Andreas titular e o meia correspondeu com uma assistência em cobrança de escanteio.

O jogador que me impressiona hoje no Flamengo, o Jorginho, que é um cara que dita o ritmo, o Palmeiras pode ter o Andréas Pereira. O cara ama a bola, a bola com ele é um controle completo da situação. Mas no Palmeiras, em relação ao ataque, essa dupla talvez tenha demorado a se constituir, porque, todo mundo que acompanhava o Palmeiras falava. Hoje, o Vitor Roque é excelente na definição, mas o que impressiona é a capacidade de articulação, de inteligência e de polivalência do Flaco López. Arnaldo Ribeiro

