Palmeiras: Abel mexeu mal? Colunistas debatem 2º tempo ruim contra River

As substituições de Abel Ferreira impediram o Palmeiras de vencer o River Plate (ARG) com mais tranquilidade? No Fim de Papo, Alicia Klein e Danilo Lavieri debateram o tema.

O Palmeiras venceu os argentinos por 2 a 1 no estádio Monumental, em Buenos Aires, e agora joga com a vantagem do empate na volta, no Allianz Parque.

Lavieri: Palmeiras aumentou expectativa para o 2º tempo

O Palmeiras fez um primeiro tempo tão bom que a gente olha para um segundo tempo que deveria ser 'normal', com o River melhor dentro do Monumental com quase 85 mil pessoas e acha um absurdo. [...] A expectativa causada pelo primeiro tempo do Palmeiras era de que o time ia passar o carro de novo no segundo tempo. Mas o River perdeu duas partidas no ano.

Danilo Lavieri

Alicia: Alguns jogadores não estão entregando

Era necessário fazer trocas, não só pela questão física, mas também pelos cartões amarelos. [...] E algumas alterações é culpa do Abel e culpa de quem entra. [...] O Veiga entra e o futebol dele ficou em algum lugar que a gente não sabe ainda. [...] Eu entendo a intenção do Abel, mas deu ruim porque alguns jogadores não estão entregando.

A gente não pode correr o risco de olhar para a partida como se fosse ruim, pelo tom que ficou no segundo tempo. O Palmeiras venceu o River fora de casa, tomando sufoco pelo empate - nos últimos dez minutos.

Alicia Klein

