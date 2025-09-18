Pablo Maia cresce e vira "dor de cabeça" para Crespo no São Paulo
Pablo Maia vem pedindo passagem no São Paulo, aproveitando algumas ausências no meio-campo da equipe. O jogador, que já foi titular incontestável do Tricolor, hoje tem o status de reserva, nada que não possa mudar.
Pablo Maia foi titular no último domingo, na vitória sobre o Botafogo, no Morumbis, pelo Campeonato Brasileiro, e deixou o campo como "homem do jogo".
Pablo Maia foi titular do São Paulo nos últimos três compromissos, marcando um gol em um deles, na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG, no Morumbis. O volante, que se recuperou de uma lesão no tornozelo, tem tentado retomar o status de titular do Tricolor, mas lida com a forte concorrência no meio-campo.
Alisson, que se acostumou a ser sua dupla no São Paulo, tem alternado partidas como titular e outras como reserva, mas busca reeditar a parceria com Pablo Maia com mais frequência. Com Hernán Crespo, o volante já chegou até mesmo a atuar mais avançado, como uma espécie de meia-armador, abandonando a função que o tornou em uma peça indispensável sob o comando dos últimos treinadores.
Nesta quinta-feira, contra a LDU, na altitude de Quito, pelas quartas de final da Libertadores, o técnico Hernán Crespo terá de decidir se apostará novamente em Marcos Antônio, recém-recuperado de lesão, e Bobadilla ou em Alisson e Pablo Maia, dupla que já se sagrou campeã com a camisa do São Paulo e cujo entrosamento é de longa data.
Independentemente da escolha do treinador argentino, quem ganha é o São Paulo, que atualmente possui quatro ótimas opções para exercer a função de volante na equipe, além de outros nomes, como Luan.