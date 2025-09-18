Topo

Esporte

Onde vai passar Newcastle x Barcelona pela Champions League? Como assistir ao vivo

Raphinha comemora gol do Barcelona Imagem: Lluis GENE / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 14h43

Newcastle e Barcelona entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no ST James Park, em Newcastle, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Newcastle retorna à Liga dos campeões após ficar de fora na temporada passada. A equipe inglesa foi eliminada ainda na fase de grupos em sua última participação, conquistando apenas uma vitória em seis jogos.

O Barcelona quer ir ainda mais longe do que na temporada passada, quando chegou à semifinal da Champions. Liderada por Raphinha e Yamal, a equipe fez a segunda melhor campanha da primeira fase, mas caiu diante da Inter de Milão em dois jogaços.

Newcastle x Barcelona -- Liga dos Campeões

  • Data e hora: 18 de setembro, às 16h (de Brasília)
  • Local: ST James Park, em Newcastle (ING)
  • Transmissão: TNT (TV por assinatura) e Max (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

