Onde vai passar Newcastle x Barcelona pela Champions League? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Newcastle e Barcelona entram em campo hoje, às 16h (de Brasília), no ST James Park, em Newcastle, pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela TNT (TV por assinatura) e Max (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

O Newcastle retorna à Liga dos campeões após ficar de fora na temporada passada. A equipe inglesa foi eliminada ainda na fase de grupos em sua última participação, conquistando apenas uma vitória em seis jogos.

O Barcelona quer ir ainda mais longe do que na temporada passada, quando chegou à semifinal da Champions. Liderada por Raphinha e Yamal, a equipe fez a segunda melhor campanha da primeira fase, mas caiu diante da Inter de Milão em dois jogaços.

Newcastle x Barcelona -- Liga dos Campeões