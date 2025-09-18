Onde vai passar LDU x São Paulo pela Libertadores? Como assistir ao vivo

Colaboração para o UOL, em São Paulo

LDU e São Paulo entram em campo hoje, às 19h (de Brasília), no Casa Blanca, em Quito, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Paramount+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Nas oitavas de final, o São Paulo superou o Atlético Nacional em um confronto marcado pelo equilíbrio. Com dois empates, a definição veio apenas nas penalidades, onde o Tricolor levou a melhor.

Do outro lado, a LDU deixou para trás o Botafogo. A equipe equatoriana foi derrotada por 1 a 0 na ida, mas conseguiu a virada ao triunfar por 2 a 0 no jogo de volta, em Quito.

LDU x São Paulo -- Copa Libertadores