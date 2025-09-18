Topo

Esporte

Onde vai passar Flamengo x Estudiantes pela Libertadores? Como assistir ao vivo

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

18/09/2025 17h00

Flamengo e Estudiantes duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

Embalado, o Flamengo avançou às quartas de final após eliminar o Internacional. O Rubro-Negro venceu os dois jogos do confronto e somou 3 a 0 no placar agregado.

O Estudiantes deixou o Cerro Porteño pelo caminho. A equipe argentina venceu a ida por 1 a 0, fora de casa, e empatou em 0 a 0 na volta.

O segundo duelo entre os times acontece no dia 25/9, na Argentina. Quem avançar no confronto enfrenta Racing ou Veléz Sarsfield nas semifinais.

Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores

  • Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
  • Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
  • Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)

