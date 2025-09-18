Onde vai passar Flamengo x Estudiantes pela Libertadores? Como assistir ao vivo
Flamengo e Estudiantes duelam hoje, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).
Embalado, o Flamengo avançou às quartas de final após eliminar o Internacional. O Rubro-Negro venceu os dois jogos do confronto e somou 3 a 0 no placar agregado.
O Estudiantes deixou o Cerro Porteño pelo caminho. A equipe argentina venceu a ida por 1 a 0, fora de casa, e empatou em 0 a 0 na volta.
O segundo duelo entre os times acontece no dia 25/9, na Argentina. Quem avançar no confronto enfrenta Racing ou Veléz Sarsfield nas semifinais.
Flamengo x Estudiantes -- Copa Libertadores
- Data e hora: 18 de setembro, às 21h30 (de Brasília)
- Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
- Transmissão: ESPN (TV por assinatura) e Disney+ (streaming --de acordo com as condições da plataforma)