Novorizontino x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem

Novorizontino e Athletic Club se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 27ª rodada da Série B.

Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.

Onde assistir Novorizontino x Athletic-MG ao vivo?

TV: ESPN



Streaming: Disney+

Como chega o Novorizontino para o confronto

O Novorizontino voltou a vencer na última rodada e encerrou um jejum de sete jogos. A equipe figura na quinta colocação, com 40 pontos, a apenas um somado de distância em relação ao G4.

Como chega o Athletic para o confronto

O Athletic vem de três jogos de invencibilidade. Com 32 unidades, ocupa a 14ª colocação.

Histórico de Novorizontino x Athletic-MG

As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, e a partida, válida pelo primeiro turno desta edição da Série B, foi vencida pelo Novorizontino.

Prováveis escalações

NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Fábio Matheus, Jean Irmer, Rômulo e Matheus Frizzo; Bruno José e Nathan Fogaça



Técnico: Enderson Moreira

ATHLETIC: Adriel; Wesley Gasolina, Sidimar, Yuri e Alex; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares



Técnico: Rui Duarte

Arbitragem de Novorizontino x Athletic-MG

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho



Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Carlos Eduardo Ribeiro Santos



VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Ficha técnica de Novorizontino x Athletic-MG

Confronto: Novorizontino x Athletic-MG



Competição: Série B - 27ª rodada



Data e horário: Sexta-feira, 19/09/2025, às 19h (de Brasília)



Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte (SP)



Transmissão: ESPN e Disney+