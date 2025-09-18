Novorizontino x Athletic pela Série B: onde assistir ao vivo, escalações e arbitragem
Novorizontino e Athletic Club se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h (de Brasília), no Estádio Jorge Ismael de Biasi, pela 27ª rodada da Série B.
Confira onde assistir, como chegam as equipes, prováveis escalações e dados do confronto.
Onde assistir Novorizontino x Athletic-MG ao vivo?
TV: ESPN
Streaming: Disney+
Como chega o Novorizontino para o confronto
O Novorizontino voltou a vencer na última rodada e encerrou um jejum de sete jogos. A equipe figura na quinta colocação, com 40 pontos, a apenas um somado de distância em relação ao G4.
Como chega o Athletic para o confronto
O Athletic vem de três jogos de invencibilidade. Com 32 unidades, ocupa a 14ª colocação.
Histórico de Novorizontino x Athletic-MG
As equipes se enfrentaram apenas uma vez na história, e a partida, válida pelo primeiro turno desta edição da Série B, foi vencida pelo Novorizontino.
Prováveis escalações
NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk; Fábio Matheus, Jean Irmer, Rômulo e Matheus Frizzo; Bruno José e Nathan Fogaça
Técnico: Enderson Moreira
ATHLETIC: Adriel; Wesley Gasolina, Sidimar, Yuri e Alex; João Miguel, Sandry e David Braga; Welinton Torrão, Max e Ronaldo Tavares
Técnico: Rui Duarte
Arbitragem de Novorizontino x Athletic-MG
Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho
Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Carlos Eduardo Ribeiro Santos
VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior
Ficha técnica de Novorizontino x Athletic-MG
Confronto: Novorizontino x Athletic-MG
Competição: Série B - 27ª rodada
Data e horário: Sexta-feira, 19/09/2025, às 19h (de Brasília)
Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi - Novo Horizonte (SP)
Transmissão: ESPN e Disney+