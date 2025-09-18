Neymar se diz feliz no Brasil, mas lamenta fase do Santos: "Precisa se reencontrar com o futebol"

De volta ao futebol brasileiro há cerca de sete meses, Neymar comentou como tem sido a sua experiência nesta segunda passagem pelo Santos. O meia-atacante afirmou estar feliz, mas lamentou a situação do Peixe no Campeonato Brasileiro.

"Saí daqui menino, descobrindo o meu jeito e coisas novas. Voltei mais experiente, com uma carreira feita e respeitada. Completamente diferente. Estou muito feliz na cidade (Santos) e no clube que eu tanto amo", disse à Mercado Livre Play.

"Obviamente que não era a situação que queríamos estar na tabela, mas o Santos precisa melhorar e se reencontrar com o futebol. Vim para ajudar e tentar fazer a diferença dentro de campo", completou.

Atualmente, o Alvinegro Praiano amarga a 16ª colocação da Série A, com 23 pontos, um a mais que o Vitória, que abre a zona do rebaixamento.

Negociação relâmpago

Após uma passagem apagada pelo Al-Hilal, da Arábia Saudita, Neymar assinou com o Santos no final de janeiro deste ano. O camisa 10 relembrou como foi a negociação com o clube que o revelou para o futebol mundial.

"Meu pai não estava na épica. Ele demorou uns cinco dias para chegar e perguntou se eu estava preparado para voltar. Falei que sim, que na época só voltaria para o Santos. E deu liga. Conversamos com o Santos e tudo se resolveu", relatou.

Ídolo de uma geração

Por fim, Neymar também comentou a sensação de ser um ídolo para diversos jogadores que estão despontando, como Lamine Yamal, craque do Barcelona de apenas 18 anos.

"Para mim é uma imensa felicidade poder ser um ídolo e respeitado por todos no mundo do futebol, ainda mais a molecada que vem surgindo. Isso significa que eu fiz algo pelo futebol, um legado. Foi sempre o que sonhei. Sempre quis fazer algo diferente e deixar o meu nome marcado no futebol. Acho que consegui", finalizou.

Próximo jogo do Santos

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

Santos: 16º colocado, com 23 pontos