Sem Yamal, Rashford faz dois e dá vitória para o Barça contra o Newcastle
Nesta quinta-feira, o Barcelona estreou com vitória na Liga dos Campeões. No St. James' Park, a equipe espanhola bateu o Newcastle por 2 a 1 pela primeira rodada da fase de liga.
Rashford foi decisivo e marcou os dois gols do Barcelona. Gordon descontou para o Newcastle no fim. Yamal, que sofre com dores no púbis, foi a principal ausência no ataque do Barça.
Com a vitória na estreia, o Barcelona fica em 12º na tabela. O Newcastle, por sua vez, ocupa a 26ª colocação.
O Barça volta a campo contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, no domingo. Pela Champions, o clube espanhol enfrenta o PSG na próxima rodada.
Já o Newcaslte enfrenta o Bournemouth em seu próximo compromisso, também no domingo, pelo Campeonato Inglês. No torneio continental, visita o Union Saint-Gilloise, da Bélgica, na próxima rodada.
Yamal fez falta até Rashford aparecer
A ausência de Lamine Yamal - que sofre com dores no púbis - foi sentida pelo ataque do Barcelona no primeiro tempo. Os Culés não tiveram nenhuma chance clara de gol e viram o Newcaslte pressionar, fazendo o goleiro Joan García trabalhar.
Na segunda etapa, Marcus Rashford - contratação do Barça para essa temporada - apareceu e marcou dois gols, garantindo a vitória mesmo sem o camisa 10 dos espanhóis em campo.
Embora tenha saído com a vitória, Hansi Flick terá que se preocupar com a falta que Yamal faz no poder ofensivo do time espanhol, visto que o atacante deve perder mais alguns jogos até estar 100% recuperado.
Lances importantes
Impedido. Bruno Guimarães deixou Barnes cara a cara com Joan García aos seis minutos do primeiro tempo. O atacante do Newcastle tentou por cobertura, mas o goleiro espanhol desviou para fora. O lance, no entanto, estava impedido.
Para fora! Na melhor chance do Barça na primeira etapa, Rashford saiu em contra-ataque, entrou na área do Newcastle e mandou o chute rasteiro para fora aos oito minutos.
Defesaça! Aos 23, os mandantes saíram em contra-ataque e Bruno Guimarães acionou Elanga, que disparou pela direita e cruzou para Barnes. O atacante finalizou rasteiro, mas viu o goleiro Joan García fazer linda defesa.
Desviada. O Barça teve a primeira chance do segundo tempo com Rashford. Aos quatro minutos, o atacante inglês aproveitou bola sobrada na área e chutou com força, mas viu o remate desviar no rosto de Schär, que ficou caído no gramado.
0x1. Os Culés abriram o placar aos 12 do primeiro tempo. Raphinha fez jogada pela direita e encontrou Koundé, que cruzou na cabeça de Rashford para o inglês mandar no canto de Pope.
0x2. Aos 21, Rashford marcou mais uma vez. Após a zaga inglesa afastar mal, o camisa 14 do Barça encontrou espaço na entrada da área e acertou um chute com força sem chances para Pope.
García sem dificuldades. O Newcastle seguia tentando e, aos 28, Woltemade mandou de letra para Bruno Guimarães chutar nas mãos do goleiro do Barça.
1x2. Aos 44, o Newcaslte descontou com Gordon. Murphy recebeu pela direita e cruzou na medida para o camisa 10 descontar.
Barça com perigo. Nos acréscimos, Dani Olmo chutou de primeira após passe de Raphinha, mas Pope fez defesa no contrapé e mandou para escanteio.
Ficha técnica
Newcastle 1 x 2 Barcelona
Data: 18/09/2025 (terça-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Local: St. James' Park
Árbitro: Glenn Nyberg (SUE)
Assistentes: Mahbod Beigi (SUE) e Andreas Söderkvist (SUE)
VAR: Jérôme Brisard (FRA)
Gol: Gordon, aos 44' do 2º tempo (NEW); Rashford, aos 12' e aos 21' do 2º tempo (BAR)
Amarelos: Burn e Joelinton (NEW); Gerard Martín, Frenkie de Jong, Casadó e Fermín López (BAR)
Newcastle: Nick Pope; Trippier (Botman), Schär (Thiaw), Burn e Livramento; Tonali, Bruno Guimarães e Joelinton (Willock); Elanga (Alex Murphy), Barnes (Woltemade) e Gordon. Técnico: Eddie Howe.
Barcelona: Joan García; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí (Christensen) e Gerard Martín (Eric García); Frenkie de Jong e Pedri; Raphinha, Fermín López (Casadó) e Rashford (Dani Olmo); Lewandowski (Ferran Torres). Técnico: Hansi Flick.