Na estreia como titular, Andreas Pereira mostra personalidade no Palmeiras

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o River Plate, na Argentina, pelas quartas de final da Copa Libertadores, marcou um momento especial para Andreas Pereira: o primeiro jogo como titular com a camisa alviverde. E o meia não decepcionou.

Com participação ativa na construção ofensiva, números sólidos e personalidade para comandar o meio de campo em um confronto de peso, o camisa 8 foi um dos nomes do jogo. Nenhuma surpresa para um jogador com larga experiência no competitivo futebol europeu.

Números de Andreas Pereira

De acordo com os dados da SofaScore, Andreas teve 39 ações com a bola, participou diretamente da criação das jogadas e deu 1 assistência para o gol de Gustavo Gómez, que abriu o placar no Monumental de Núñez. Além disso, somou 2 passes decisivos, foi eficiente nas bolas paradas e mostrou precisão: acertou 2 cruzamentos em 2 tentativas e completou 2 dos 3 passes longos que arriscou.

No ataque, finalizou uma vez ao gol, levando perigo a Armani, e no aspecto físico também se fez presente: venceu 2 dos 5 duelos pelo chão e teve 100% de aproveitamento pelo alto, com 2 vitórias em 2 disputas aéreas.

Futuro promissor

Para um primeiro jogo como titular, Andreas apresentou não apenas qualidade técnica, mas também segurança para se impor em um cenário hostil, diante de mais de 80 mil torcedores rivais. Sua estreia reforça a ideia de que pode ser um acréscimo valioso ao meio-campo de Abel Ferreira, oferecendo adaptação em diferentes funções, além de recursos em bolas paradas, visão de jogo e chegada ao ataque.

A tendência é que Andreas ganhe ainda mais espaço no time à medida que se adapta ao modelo de jogo palmeirense, especialmente em partidas de alto nível como a Libertadores. Se a estreia como titular foi um teste de fogo, o meia passou com nota alta.