Mundial de Vôlei define oitavas de final sem Brasil e França

18/09/2025 14h06

As oitavas de final do Mundial Masculino de vôlei, disputado nas Filipinas, já estão definidas e terão início neste sábado (20). A fase eliminatória contará com confrontos equilibrados, mas chama atenção pela ausência de duas potências históricas: Brasil e França, eliminados ainda na primeira fase.

O Brasil venceu China e República Tcheca, mas caiu diante da Sérvia e foi eliminado no saldo de sets, encerrando uma sequência de pódios que vinha desde 2002. Já a França, atual campeã olímpica, também decepcionou e não avançou no torneio.

Mundial de vôlei: jogos das oitavas

Sábado (20/9)

  •  4h30 - Turquia x Holanda

  • 9h00 - Polônia x Canadá

Domingo (21/9)

  • 4h30 - Argentina x Itália

  • 9h00 - Bélgica x Finlândia

Segunda (22/9)

  • 4h30 - Bulgária x Portugal

  • 9h00 - Estados Unidos x Eslovênia

Terça (23/9)

  • 4h30 - Tunísia x Rep Tcheca

  • 9h00 -  Sérvia x Irã.

