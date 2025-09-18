Mundial de Vôlei define oitavas de final sem Brasil e França
As oitavas de final do Mundial Masculino de vôlei, disputado nas Filipinas, já estão definidas e terão início neste sábado (20). A fase eliminatória contará com confrontos equilibrados, mas chama atenção pela ausência de duas potências históricas: Brasil e França, eliminados ainda na primeira fase.
O Brasil venceu China e República Tcheca, mas caiu diante da Sérvia e foi eliminado no saldo de sets, encerrando uma sequência de pódios que vinha desde 2002. Já a França, atual campeã olímpica, também decepcionou e não avançou no torneio.
Mundial de vôlei: jogos das oitavas
Sábado (20/9)
4h30 - Turquia x Holanda
9h00 - Polônia x Canadá
Domingo (21/9)
4h30 - Argentina x Itália
9h00 - Bélgica x Finlândia
Segunda (22/9)
4h30 - Bulgária x Portugal
9h00 - Estados Unidos x Eslovênia
Terça (23/9)
4h30 - Tunísia x Rep Tcheca
9h00 - Sérvia x Irã.