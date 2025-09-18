Topo

Esporte

Mundial de Atletismo: Noah Lyles faz melhor tempo do ano e se classifica à final dos 200m

18/09/2025 10h12

O norte-americano Noah Lyles avançou à final dos 200 metros masculino do Mundial de Atletismo de Tóquio nesta quinta-feira. O atleta garantiu vaga na decisão após terminar a prova em 19.51 segundos, melhor tempo da temporada.

Lyles terminou a bateria com 45 milésimos de diferença para o o segundo colocado da sua prova, o britânico Zharnel Hughes, que fez 19.95. O atleta classificado com o segundo melhor tempo entre todas as baterias foi o jamaicano Bryan Levell, que venceu sua bateria em 19.78.

Atual campeão mundial dos 200m e olímpico dos 100m, Noah Lyles defende o título na manhã desta sexta-feira, às 10h06 (de Brasília). Também garantiram vaga na final Kenneth Bednarek, Letsile Tebogo, Sinesipho Dambile, Alexander Ogando e Tapiwanashe Makarawu.

Lançamento de Dardo masculino

Aconteceu também nesta quinta-feira a final do Lançamento de Dardo Masculino. A medalha de ouro foi para Keshorn Walcott, de Trindade e Tobago, enquanto Anderson Peters, de Granada, ficou com a prata. O norte-americano Curtis Thompson acabou com o bronze.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Jogo do São Paulo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Daniel Alves perde disputa na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

Mundial de Atletismo: Noah Lyles faz melhor tempo do ano e se classifica à final dos 200m

Daniel Alves perde na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas, do México

Bia Haddad cai em Seul e sofrerá queda significativa no ranking

Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter de Miami

Chelsea aposta no futuro e renova com defensor de 18 anos

Bia Haddad vai atingir pior ranking desde 2022 com derrota em Seul

Savarino comanda ações ofensivas do Botafogo em empate amargo

Sampaoli valoriza empate do Atlético-MG fora de casa: "O time mostrou personalidade"

Gustavo Gómez brilha em vitória do Palmeiras sobre o River na Libertadores