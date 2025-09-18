Mundial de Atletismo: Noah Lyles faz melhor tempo do ano e se classifica à final dos 200m

O norte-americano Noah Lyles avançou à final dos 200 metros masculino do Mundial de Atletismo de Tóquio nesta quinta-feira. O atleta garantiu vaga na decisão após terminar a prova em 19.51 segundos, melhor tempo da temporada.

Lyles terminou a bateria com 45 milésimos de diferença para o o segundo colocado da sua prova, o britânico Zharnel Hughes, que fez 19.95. O atleta classificado com o segundo melhor tempo entre todas as baterias foi o jamaicano Bryan Levell, que venceu sua bateria em 19.78.

Atual campeão mundial dos 200m e olímpico dos 100m, Noah Lyles defende o título na manhã desta sexta-feira, às 10h06 (de Brasília). Também garantiram vaga na final Kenneth Bednarek, Letsile Tebogo, Sinesipho Dambile, Alexander Ogando e Tapiwanashe Makarawu.

Lançamento de Dardo masculino

Aconteceu também nesta quinta-feira a final do Lançamento de Dardo Masculino. A medalha de ouro foi para Keshorn Walcott, de Trindade e Tobago, enquanto Anderson Peters, de Granada, ficou com a prata. O norte-americano Curtis Thompson acabou com o bronze.