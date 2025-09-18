City aproveita expulsão, martela e vence Napoli em estreia na Champions
O Manchester City aproveitou uma expulsão cedo, martelou para superar o goleiro e vencer o Napoli por 2 a 0, na estreia na fase de liga da Liga dos Campeões 2025/26, nesta quinta-feira (18). O jogo foi realizado no Etihad Stadium, na Inglaterra. Haaland e Doku marcaram os gols do jogo para o Manchester City.
A principal atração do jogo era a volta de Kevin De Bruyne ao Etihad Stadium, depois da saída do Manchester City após 10 anos. A expectativa, no entanto, foi frustrada cedo: o belga foi substituído aos 25 minutos, para reorganizar a equipe após expulsão de Di Lorenzo.
Com o resultado, o City larga com três pontos e entra no bolo com os times que também venceram na estreia. Já o Napoli inicia sem pontuar. As equipes voltam a campo pelas ligas nacionais no início da próxima semana. O City Visita o Arsenal pelo Inglês no domingo (21), já o Napoli recebe o Pisa, pelo Italiano, na segunda-feira (22).
'Remember' com o ex durou pouco
O destaque do jogo já estava definido antes da bola rolar: Kevin De Bruyne. Foi o retorno do belga ao Etihad Stadium, agora do lado adversário, depois de defender as cores do Manchester City por 10 anos.
Já com a construção de uma estátua anunciada pelo Manchester City, De Bruyne reencontrou o clube onde conquistou 16 títulos, incluindo seis Campeonatos Ingleses e a primeira Liga dos Campeões da história do City.
Na recepção da torcida, carinho para KDB: teve o clássico cântico em homenagem ao meia, mini volta olímpica e aplausos para o ídolo, hoje rival, que retribuiu as demonstrações de 'saudades, sumido' dos torcedores do City.
Em campo, porém, o reencontro durou pouco. Di Lorenzo parou Haaland com falta na entrada da área e acabou expulso. Para recompor a defesa, o treinador Antonio Conte tirou quem? Ele mesmo, Kevin De Bruyne, deixou o campo aos 25 minutos do primeiro tempo.
Pelo lado do Napoli, quem roubou a cena foi o goleiro sérvio Milinkovi?-Savi?. Após a expulsão, o City pressionou e criou chances em profusão, mas parou em defesas fundamentais - e impressionantes - do goleiro napolitano no primeiro tempo. Na segunda etapa, Haaland e Doku conseguiram furar a muralha dos italianos e aliviar o City.
Gols e lances importantes
Primeira chegada do City. Boa chance no chute de longe de Reijnders. O volante recebeu na entrada da área e arriscou a pancada, Milinkovic-Savic mandou para escanteio.
Subiu o cartão vermelho. Arrancada do Manchester City, Haaland recebeu em profundidade e ia saindo na cara do gol, mas foi derrubado por Di Lorenzo. No campo, o árbitro apontou a bola, mas o VAR chamou para revisão e mostrou que o italiano pegou só na perna do Cometa. Foi para o chuveiro aos minutos do primeiro tempo.
Haaland mandou com perigo para fora. O City chegou pela primeira vez após a expulsão. Reijnders cruzou da esquerda para a área. Haaland bateu a marcação no alto e cabeceou forte, a bola passou com perigo ao gol napolitano.
Antonio Conte acabou com a resenha. Aí não, Conte! O treinador do Napoli precisou recompor a linha defensiva após a expulsão de Di Lorenzo e, para isso, acabou tirando De Bruyne de campo logo aos 25 minutos do primeiro tempo.
O goleiro segurou a blitz do City. Em momento de pressão, o City chegou com perigo duas vezes seguidas. O'Reilly cabeceou e Milinkovic-Savic mandou para escanteio. Na cobrança, Gvardiol subiu e testou para o gol, mas o goleiro defendeu mais uma vez.
Como essa bola não entrou? Reijnders recebeu passe rasteiro e chutou de primeira, Politano salvou o gol em cima da linha e o goleiro Milinkovic-Savic ficou com ela, em um lance impressionante. O italiano comemorou como se tivesse feito um gol
1x0, sempre ele. O City martelou até conseguir abrir o placar, com o artilheiro Haaland. Foden recebeu na entrada da grande área e cavou para Haaland, que cruzava a área. O atacante desviou de cabeça para o fundo do gol.
Doku ampliou a vantagem do City. O camisa 11 apareceu na área como um foguete, recebeu em profundidade e bateu cruzado para vencer o goleiro e fazer o segundo gol do Manchester City no jogo.
Ficha técnica: Manchester City 2 x 0 Napoli
Competição: Liga dos Campeões 2025/26, Rodada 1 da fase de liga
Local: Etihad Stadium, Manchester, Inglaterra
Data e hora: 18 de setembro de 2025, às 16h (de Brasília)
Árbitro: Felix Zwayer (ALE)
Assistentes: Robert Kempter e Christian Dietz (ALE)
VAR: Christian Dingert (ALE)
Gols: Haaland (10' 2ºT); Doku (19' 2ºT) (MCI)
Cartões amarelos: Politano (NAP)
Cartão vermelho: Di Lorenzo (NAP)
Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Gvardiol (Aké) e O'Reilly; Rodri (Nico González), Reijnders (Rico Lewis) e Foden; Bernardo, Doku (Savinho) e Haaland (Oscar Bobb).
Napoli: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno e Spinazzola; Lobotka (Gilmour), Anguissa (Elmas) e De Bruyne (Mathías Olivera); Politano (Juan Jesus), McTominay e Hojlund (David Neres).