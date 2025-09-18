Mailton celebra estreia pelo São Paulo e revela dificuldades com altitude no Equador

Mailton estreou com a camisa do São Paulo nesta quinta-feira, na derrota por 2 a 0 para a LDU, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores. O lateral direito substituiu Cédric Soares no intervalo e teve uma atuação de destaque, ajudando a equipe a dominar os donos da casa e criar boas oportunidades de gol.

Passada a partida, Mailton comemorou a estreia, mas lamentou o resultado ruim que o Tricolor levou para casa. Na próxima quinta-feira, as duas equipes decidem quem avançará à semifinal da Libertadores, às 19h (de Brasília), no Morumbis.

"Muito feliz pela estreia, não queria estrear da maneira que foi, com derrota, mas temos total condição de reverter o placar com a nossa torcida no Morumbis", comentou Mailton ao Paramount.

Apesar de ter sido superior à LDU em vários momentos do jogo, sobretudo no segundo tempo, o São Paulo foi castigado pelos erros individuais cometidos. Os donos da casa foram muito mais eficientes e agora podem até perder por um gol de diferença na partida de volta que, ainda assim, avançarão de fase na Libertadores.

"Acho que futebol é um esporte de erro, a equipe que erra menos acaba saindo com a vitória. Isso é do esporte, temos total condição de, diante da nossa torcida no Morumbis, reverter", prosseguiu Mailton.

Para assegurar a classificação no tempo regulamentar, o São Paulo precisará vencer por três gols de diferença. Uma vitória por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até mesmo um revés por um gol de diferença para que avancem de fase.

Problemas com altitude

Mailton também revelou que sentiu os efeitos de jogar a mais de 2800m acima do nível do mar. Foi a primeira vez do lateral direito atuando na altitude, mas, apesar de todas as dificuldades, conseguiu se sair bem.

"Confesso que é um pouco difícil, primeira vez na altitude, sofri um pouco durante a noite, mas não vem ao caso. Temos que nos entregar ao máximo dentro de campo e acho que foi assim, nossa equipe se entregou, tivemos oportunidades claras de gol. É trabalhar durante a semana para a gente tentar ser feliz ali na frente", concluiu.