Luta de exibição entre Jake Paul e Gervonta Davis troca de sede após possível veto

18/09/2025 08h00

A luta de exibição entre Jake Paul e Gervonta 'Tank' Davis, marcada para o dia 14 de novembro, ganhou uma nova sede. Nesta quarta-feira (17), a 'Most Valuable Promotions' - promotora do evento - anunciou que o show liderado pelo duelo de boxe entre o youtuber e o campeão mundial será realizado em Miami, na Flórida (EUA), na arena 'Kaseya Center', lar do Miami Heat, equipe da NBA (veja abaixo ou clique aqui).

Originalmente, a luta estava programada para acontecer em Atlanta, na Georgia (EUA), mas os rumores sobre um possível veto por parte da Comissão Atlética local fizeram a organização mudar de planos. A falta de aval para a realização do combate entre Jake Paul e Tank Davis se daria pela enorme diferença de peso entre os rivais, ainda que o combate esteja previsto para ser disputado em caráter de exibição.

Enquanto Gervonta Davis, de 1.65m de altura, é o atual campeão peso-leve (até 61,2 kg) da Associação Mundial de Boxe (WBA), Jake Paul - que mede 1.85 m - compete no peso-cruzador (até 90,7 kg), categoria na qual conquistou recentemente uma vaga no ranking top 15 da WBA. A discrepância entre os dois não se restringe ao tamanho, mas também ao currículo. Dono de múltiplos títulos e um cartel invicto, 'Tank' é reconhecido como um dos melhores pugilistas da atualidade. Por sua vez, o youtuber ainda tenta conquistar o respeito da comunidade e provar que suas 12 vitórias em 13 lutas não foram obra do acaso ou de uma competição favorável.

Seguindo os passos do irmão

Esta não é a primeira vez que um integrante da família Paul se envolve em um combate de exibição contra uma superestrela do boxe de porte físico menor. Em 2021, Logan - irmão mais velho de Jake - enfrentou o multicampeão mundial Floyd Mayweather Jr, considerado por muitos como o maior pugilista de todos os tempos, em uma disputa que terminou sem vencedor, justamente por não contar como uma luta oficial.

?NEW LOCATION?

The war is no longer in ATL... Jake Paul vs. Gervonta "Tank" Davis are TAKING OVER MIAMI ???

Same date. Same fight. New city...??

Friday, November 14th we are taking over the 305. The Kaseya Center plays host to the BIGGEST FIGHT OF THE YEAR. No retreat. No... pic.twitter.com/4dQI9aK7b8

- Most Valuable Promotions (@MostVpromotions) September 17, 2025


