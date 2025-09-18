Topo

Luciano se culpa na derrota para a LDU: 'Não posso perder esse tipo de gol'

do UOL

Valentin Furlan

Colaboração para o UOL

18/09/2025 21h44

Luciano, atacante do São Paulo, foi direto ao ponto e lamentou chances desperdiçadas na derrota por 2 a 0 para a LDU, no jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores.

Não posso perder esse tipo de gol, na fase final de um jogo complicado. Qualquer gol nos ajudaria e facilitaria para o jogo de volta. Então, quando eu tiver essas chances, tenho que concluir em gol. Mas infelizmente hoje não aconteceu, agora é trabalhar para, se Deus quiser, na quinta-feira que vem os gols saírem e a gente sair classificado. Luciano, ao Paramount+

O camisa 10 teve boas oportunidades durante o embate em Quito, no Estádio Casa Blanca. O São Paulo sofreu um gol no início e conseguiu voltar para o jogo na etapa final, mas vacilou em saída de bola e acabou sofrendo o segundo gol.

Nos acréscimos, Rafael ainda salvou o Tricolor, com defesa cara a cara contra Michael Estrada. O goleiro também falou na saída do gramado e falou em lamentar pelo resultado, mas colocou as fichas no jogo de volta.

Uma derrota que dói porque não condiz com o jogo. Acho que nós fizemos um bom jogo, nós conseguimos controlar, nós tivemos oportunidades, mas o futebol às vezes é assim. LDU chegou três, quatro vezes, foi eficiente, fez dois gols. É lamentar porque acredito que não foi um jogo para este resultado, mas também lamentar pouco. Nós temos o jogo de volta na quinta que vem, em casa e com o apoio do nosso torcedor. Temos total capacidade de reverter esta situação. Rafael, na saída do gramado

O jogo de volta acontece na próxima semana, na quinta-feira, no Morumbis. O São Paulo depende de uma vitória por três gols ou mais de diferença para carimbar vaga nas semifinais no tempo normal ou de um triunfo com dois tentos de saldo para forçar a decisão nos pênaltis. Antes disso, o clube pega o Santos, às 20h30 de domingo, pelo Brasileirão.

