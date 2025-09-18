Luciano faz mea-culpa após desperdiçar chances claras contra a LDU: "Não posso perder"

Luciano fez um mea-culpa após a derrota do São Paulo por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira, em Quito, no Equador, pela ida das quartas de final da Copa Libertadores.

O camisa 10 desperdiçou as principais chances do São Paulo na partida, algumas no primeiro tempo, outras no segundo, e acabou vendo sua equipe ser castigada justamente após não aproveitar os momentos de superioridade que teve ao longo dos 90 minutos.

"Não posso perder esse tipo de gol, numa fase final assim, jogo complicado, qualquer gol nos ajudaria e facilitaria pro jogo de volta. Quando eu tiver a chance, tenho que concluir em gol. Infelizmente, hoje não aconteceu, agora é trabalhar para, se Deus quiser, na quinta-feira que vem os gols saírem e a gente sair classificado", disse Luciano ao Paramount.

Entre várias oportunidades desperdiçadas por Luciano, a última, aos 41 minutos do segundo tempo, quando recebeu de Ferreirinha e ficou cara a cara com o goleiro adversário, foi a mais simbólica, já que um gol no final do jogo mudaria as perspectivas do São Paulo para a partida de volta.

Sem concretizar as chances criadas, o São Paulo foi castigado em duas das poucas ocasiões em que a LDU ameaçou a meta do goleiro Rafael. Na noite desta quinta-feira, em Quito, os Deuses do futebol não perdoaram a equipe comandada por Hernán Crespo.

"Acho que falando de hoje a gente começou bem o jogo, no segundo tempo controlamos também, mas os gols que tomamos podemos evitar. Agora é ver o que a gente errou, ver o que tem pra acertar e no jogo do Morumbi, com o apoio do nosso torcedor, a gente reverter o placar", concluiu Luciano.

Com a derrota por 2 a 0, o São Paulo terá de vencer a LDU por três gols de diferença para se classificar para a semifinal da Libertadores no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até uma derrota por um gol de diferença para avançarem na competição.