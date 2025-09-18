Topo

Esporte

Lucas Silva, do Cruzeiro, recebe título de cidadão honorário de Belo Horizonte

18/09/2025 10h41

O capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, foi homenageado nesta quarta-feira (17) na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde recebeu o título de cidadão honorário da capital mineira.

"O capitão do Cruzeiro Lucas Silva recebeu nessa quarta, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o título de cidadão honorário da capital mineira! Parabéns pela honraria!", destacou o clube nas redes sociais.

Lucas Silva: ligação com Minas

A condecoração reconhece a trajetória do volante, que nasceu no interior de Goiás, mas construiu grande parte de sua carreira no clube celeste e se tornou um dos símbolos recentes da Raposa.

Trajetória no Cruzeiro

Revelado na Toca da Raposa, Lucas Silva está em sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Ao longo dos anos, consolidou-se como um dos líderes do elenco, não apenas pela qualidade técnica em campo, mas também pela identificação com a torcida e pela postura de referência no vestiário.

Na temporada de 2025, o capitão acumula 34 jogos, 1 gol e 2 assistências, sendo peça importante na campanha da equipe. Aos 32 anos, ele segue como um dos pilares do time, tanto na marcação quanto na saída de bola.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Esporte

Polícia do Rio faz operação contra integrantes de torcidas organizadas envolvidos em crimes

Lucas Silva, do Cruzeiro, recebe título de cidadão honorário de Belo Horizonte

Jogo do Flamengo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Gallardo admite domínio do Palmeiras, mas avisa: 'gol nos deixa vivos'

Jogo do São Paulo hoje (18) pela Libertadores: horário e onde assistir ao vivo

Técnico do River Plate, Gallardo admite dominância do Palmeiras, mas ressalta argentinos vivos no duelo

Daniel Alves perde disputa na Justiça e terá que pagar indenização ao Pumas

Mundial de Atletismo: Noah Lyles faz melhor tempo do ano e se classifica à final dos 200m

Daniel Alves perde na justiça e terá que pagar indenização ao Pumas, do México

Bia Haddad cai em Seul e sofrerá queda significativa no ranking

Lionel Messi se aproxima de renovar o seu contrato com o Inter Miami