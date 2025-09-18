Lucas Silva, do Cruzeiro, recebe título de cidadão honorário de Belo Horizonte

O capitão do Cruzeiro, Lucas Silva, foi homenageado nesta quarta-feira (17) na Câmara Municipal de Belo Horizonte, onde recebeu o título de cidadão honorário da capital mineira.

"O capitão do Cruzeiro Lucas Silva recebeu nessa quarta, na Câmara Municipal de Belo Horizonte, o título de cidadão honorário da capital mineira! Parabéns pela honraria!", destacou o clube nas redes sociais.

Lucas Silva: ligação com Minas

A condecoração reconhece a trajetória do volante, que nasceu no interior de Goiás, mas construiu grande parte de sua carreira no clube celeste e se tornou um dos símbolos recentes da Raposa.

Trajetória no Cruzeiro

Revelado na Toca da Raposa, Lucas Silva está em sua terceira passagem pelo Cruzeiro. Ao longo dos anos, consolidou-se como um dos líderes do elenco, não apenas pela qualidade técnica em campo, mas também pela identificação com a torcida e pela postura de referência no vestiário.

Na temporada de 2025, o capitão acumula 34 jogos, 1 gol e 2 assistências, sendo peça importante na campanha da equipe. Aos 32 anos, ele segue como um dos pilares do time, tanto na marcação quanto na saída de bola.