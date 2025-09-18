Lucas Moura manda mensagem de apoio após derrota do São Paulo: "Não tem nada acabado"

Lucas Moura ainda não voltou aos gramados, mas segue acompanhando de perto o São Paulo. Passada a derrota para a LDU, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em Quito, pela ida das quartas de final da Libertadores, o ídolo tricolor mandou uma mensagem de apoio ao elenco, adotando um discurso otimista.

"Ainda tem 90 minutos. Não tem nada acabado! Agora é na nossa casa! Clube da Fé", escreveu o jogador em suas redes sociais.

(Foto: Reprodução/Instagram)

Lucas Moura se recupera de uma artroscopia no joelho direito e pode reforçar o São Paulo no jogo de volta contra a LDU, na próxima quinta-feira, às 19h (de Brasília), no Morumbis.

O Tricolor precisará de uma vitória por três gols de diferença para se classificar à semifinal da Libertadores no tempo regulamentar. Um triunfo por dois gols de diferença levará a decisão para os pênaltis. Aos equatorianos basta um empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença para que avancem na competição.

Além de Lucas, o São Paulo não contou nesta quinta-feira com Calleri (cirurgia no joelho esquerdo), Ryan Francisco (cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (transição física após fratura de três vértebras lopmbares), André Silva (lesão no ligamento cruzado posterior e estiramento no ligamento cruzado anterior do joelho direito) e Luiz Gustavo (liberado para retornar aos treinos a partir deste sábado).